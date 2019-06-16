Jovem de 25 anos causa confusão em festa e é presa por chamar policial de otário

Segundo o boletim de ocorrência, quatro mulheres estavam no meio da confusão. Os policiais fizeram os procedimentos de praxe e determinou que todos os que estivessem dentro do estabelecimento, saíssem para a calçada.

Final da tarde deste sábado, por volta das 16 horas, uma equipe da Rotai que fazia rondas no centro de Aquidauana, recebeu comunicado via 190 de briga, discussão e gritaria em um local que teria sido alugado para uma festa, na Rua Estêvão Alves Corrêa.

Não foram feitas revistas pessoais, por se tratar de mulheres, já que um tenente da PM que integrava a equipe considerou desnecessário. Após checagem no sistema da Polícia (Sigo) não havia nenhuma ação judicial contra as mulheres, entretanto, em dado momento, uma jovem de 25 se exaltou com os policiais, afirmando que não iria se identificar, ou repassar nenhuma informação solicitada pela equipe.

Mesmo após ser orientada a ficar calma, a jovem passou a ofender um dos policiais o chamando de “otário, seu babaca, se aproveita desta farda para fazer o que quiser, você irá ser transferido para outro Batalhão, pois meu pai é Polícia também, vocês são tudo policiais de merda, não sabem fazer o trabalho de vocês”.

A mulher foi presa por desacato e teve de ser algemada em razão de seu nervoso. Foi encaminhada à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.