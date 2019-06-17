Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu no rio Aquidauana no domingo

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana retomou na manhã desta segunda-feira as buscas por Pedro Vilalba Neto, de 25 anos, desaparecido desde domingo no rio Aquidauana.

Conforme já noticiado, ele entrou na água a cerca de 400 metros acima da ponte de ferro e não foi mais visto.

Ainda ontem teve início o resgate que terminou ao anoitecer, sem encontrá-lo. De acordo com conhecidos, a vítima, que é de Dourados, trajava bermuda jeans e camiseta preta.