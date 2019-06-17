Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu no rio Aquidauana no domingo

Aquidauana
Vítima de 25 anos é natural de Dourados e sumiu na água acima da ponte de ferro
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana retomou na manhã desta segunda-feira as buscas por Pedro Vilalba Neto, de 25 anos, desaparecido desde domingo no rio Aquidauana.
Conforme já noticiado, ele entrou na água a cerca de 400 metros acima da ponte de ferro e não foi mais visto.
Ainda ontem teve início o resgate que terminou ao anoitecer, sem encontrá-lo. De acordo com conhecidos, a vítima, que é de Dourados, trajava bermuda jeans e camiseta preta.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS