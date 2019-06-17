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Último dia de inscrições para cursos técnicos de nível médio com vagas para Aquidauana

São oferecidas 360 vagas para sete opções de cursos. Oferta abrange os municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados e Jardim

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2019 às 10:11

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Termina nesta segunda-feira, 17, o prazo de inscrições em dois processos seletivos que ofertam vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e em cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Pelo edital nº 038/2019, são ofertadas 160 vagas nos cursos técnicos subsequentes em Aquicultura, Edificações e Marketing – novo curso do IFMS oferecido em Dourados. O único requisito é já ter concluído o ensino médio.

O edital nº 039/2019 oferta 200 vagas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio em Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informática. Além de ter o ensino fundamental completo, o interessado deve ter, no mínimo, 18 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde estão publicados os dois editais dos processos seletivos.

Os inscritos na seleção do Proeja deverão comparecer ao campus onde concorrem à vaga no dia 26 de junho. Na ocasião, os candidatos irão conhecer os objetivos do curso e deverão confirmar o interesse na vaga.

Ação afirmativa - No ato da inscrição, o candidato deve optar por participar do processo seletivo pela ampla concorrência ou pela reserva de vagas (cotas), na qual podem concorrer apenas aqueles que tenham cursado todo o ensino fundamental (Proeja) ou todo o ensino médio (subsequentes) em escolas da rede pública.

Metade das vagas é reservada a cotistas. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Cronograma - A seleção nos dois editais será feita por sorteio eletrônico, sendo que ambos serão realizados no dia 27 de junho, na reitoria do IFMS.

O resultado final e a 1ª chamada serão publicados no dia 3 de julho. A matrícula deverá ser feita no dia 8. A segunda e a terceira chamadas estão previstas para os dias 9 e 12 de julho, com matrículas nos dias 11 e 15, respectivamente.

O início das aulas está previsto para 29 de julho. Todos os cursos são oferecidos no período noturno.

Oferta - Os cursos técnicos subsequentes são para estudantes que terminaram o ensino médio e buscam a formação profissional. O estudante pode concluir o curso entre um ano e meio e dois anos e recebe certificado de técnico na área profissional escolhida, que o habilita a exercer a profissão.

Nos cursos técnicos integrados na modalidade Proeja, o estudante deve ter 18 anos ou mais e o ensino fundamental completo. Os cursos têm duração de três anos, com exceção em Coxim – que propôs duração menor a fim de reduzir os índices de evasão. Ao final, os concluintes têm o certificado do ensino médio e estão aptos ao exercício profissional.

Vagas

Campus Curso técnico Modalidade Duração Vagas
Aquidauana Administração Proeja 3 anos 40
Edificações Subsequente 2 anos 40
Corumbá Manutenção e Suporte em Informática Proeja 3 anos 40
Coxim Aquicultura Subsequente 1 ano e meio 40
Manutenção e Suporte em Informática Proeja 2 anos 40
Dourados Marketing Subsequente 1 ano e meio 80
Jardim Edificações Proeja 3 anos 40
Informática para Internet Proeja 3 anos 40

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