Inmet emite alerta com risco de chuvas intensas para Aquidauana e região

Aquidauana
Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para Aquidauana e região nesta quarta-feira (20). A previsão é de que o dia seja de muitas nuvens e pancadas de chuva, com mínima de 21°C e máxima de 29°C, bem como umidade entre 100% e 50%.
Há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 a 100 km/h.Também pode haver corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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