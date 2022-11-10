Motociclista fica ferido ao cair de moto no centro de Aquidauana

Trânsito
Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (10)
Crédito do vídeo: Redação
Motociclista, que não teve a idade divulgada, ficou ferido ao sofrer um acidente de moto, na manhã desta quinta-feira (10), na região central de Aquidauana.
O senhor seguia pela rua Sete de Setembro, por volta das 9h, quando perdeu o controle da direção e caiu. Ele quase atingiu um carro que segui no sentido contrário. Para evitar uma tragédia, o motorista foi ágil e conseguiu desviar.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves.
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