FUTEBOL AMADOR
Equipe de Dois Irmãos do Buriti avançou nos pênaltis contra o bicampeão DG Carnes; tarde foi de festa completa para o subtenente PM Sandro, que completou 67 anos
Data-Vênia presenteou fundador com vitória nas penalidades e vaga entre os quatro melhores da Copa Master / Divulgação
No dia em que completou 67 anos, o subtenente da PM (Polícia Militar) Sandro, fundador do Data-Vênia, de Dois Irmãos do Buriti, ganhou um presente que dificilmente será esquecido. Ele acompanhou de perto a classificação da equipe para a semifinal da 4ª Copa de Futebol Master 40 Anos – Jornal O Pantaneiro, conquistada diante do bicampeão DG Carnes, em uma disputa emocionante nos pênaltis, na tarde deste sábado (28).
O confronto pelas quartas de final aconteceu no Campo do Baixadão, em Aquidauana, e terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças de penalidades, o Data-Vênia levou a melhor e garantiu a vaga entre os semifinalistas, deixando para trás uma das equipes mais tradicionais da competição.
Para Sandro, a comemoração teve um significado especial. Fundador do clube, o subtenente esteve presente no Campo do Baixadão justamente no dia de seu aniversário e viu a equipe que ajudou a criar conquistar uma classificação importante. A vaga na semifinal acabou sendo um presente daqueles que não se compra e que certamente será lembrado por muito tempo.
Dois Irmãos do Buriti segue representada na disputa, agora entre os quatro melhores da Copa Master. A vitória também mostrou que, em uma competição marcada pela experiência e pela tradição, a decisão pode reservar surpresas até os últimos momentos.
A última vaga na semifinal será definida neste domingo (29), quando Aston Villa FC e Misto FC se enfrentam às 09h15, no Campo do Baixadão. O atual campeão - Flamenguinho de Miranda -, Atlético AFC e Data-Vênia já estão classificados.
A 4ª Copa de Futebol Master 40 Anos – Jornal O Pantaneiro é uma realização da LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Liga de Veteranos e da Tosa (Torcida Organizada Santista de Aquidauana), que cedeu o campo em algumas partidas. O campeonato também conta com a participação do jornal e site O Pantaneiro na organização.
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