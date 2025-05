60 anos de história: Relatos de quem acompanha O Pantaneiro de perto

Fachada do jornal O Pantaneiro / Arquivo, O Pantaneiro

Neste ano, o jornal O Pantaneiro comemora seis décadas de existência, uma trajetória marcada por dedicação à informação, cultura e ao desenvolvimento de Aquidauana e região. Para celebrar essa data tão especial, conversamos com alguém que viveu de perto essa história: o ex-gerente de redação do jornal, Frazão, que atuou de maio de 1978 a dezembro de 1981.

Durante sua gestão, ele destacou a importância do jornal não apenas como um veículo de notícias, mas como uma ponte que conecta a comunidade ao conhecimento, às artes, à cultura e ao comportamento. Segundo ele, o papel do O Pantaneiro vai além de informar: é uma ferramenta que contribui para a formação de leitores críticos e informados, além de servir como um importante acervo histórico do município, do estado e do país.

Ele lembra com carinho dos tempos em que trabalhou na redação. "A gente produzia diversos conteúdos, desde notícias de interesse público até artigos de opinião, além de promover a difusão das artes e da cultura local. O jornal sempre foi uma plataforma vital para a expressão cultural e o fortalecimento da identidade regional".

Ao celebrar seus 60 anos, O Pantaneiro reafirma seu compromisso de continuar sendo uma fonte confiável de informação, cultura e história para as próximas gerações.

