Acidente em rotatória mobiliza equipes de resgate em Aquidauana

Vítima recebendo atendimento na manhã desta segunda-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da manhã desta segunda-feira (17), em Aquidauana. A ocorrência foi registrada na rotatória localizada nas proximidades do Alziro Lanches, na Rua Bichara Salamene.

Em registros enviados à reportagem de O Pantaneiro, um leitor que passava pelo local relatou que a colisão aparentava ter envolvido um carro e uma moto Honda/Biz. O trânsito estava sinalizado com cones no momento do atendimento.

A vítima condutora da moto recebia atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela ou de outras pessoas que possam ter se envolvido na ocorrência, assim como das circunstâncias que provocaram o acidente.

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