Acessibilidade

17 de Agosto de 2026 • 13:26

Buscar

Últimas notícias
X
Você Repórter

Acidente em rotatória mobiliza equipes de resgate em Aquidauana

Colisão ocorreu no início da manhã desta segunda-feira; registro foi enviado através do canal Você Repórter

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 08:09

Atualizado em 17/08/2026 às 11:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vítima recebendo atendimento na manhã desta segunda-feira / Você Repórter/O Pantaneiro

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da manhã desta segunda-feira (17), em Aquidauana. A ocorrência foi registrada na rotatória localizada nas proximidades do Alziro Lanches, na Rua Bichara Salamene.

Em registros enviados à reportagem de O Pantaneiro, um leitor que passava pelo local relatou que a colisão aparentava ter envolvido um carro e uma moto Honda/Biz. O trânsito estava sinalizado com cones no momento do atendimento.

Acidente em rotatória mobiliza equipes de resgate em Aquidauana

A vítima condutora da moto recebia atendimento de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela ou de outras pessoas que possam ter se envolvido na ocorrência, assim como das circunstâncias que provocaram o acidente.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Celebração

Aquidauana amanhece em festa com desfile pelo aniversário de 134 anos

PARABÉNS, AQUIDAUANA!

Sábado de aniversário terá céu claro e calor em Aquidauana

DESPEDIDA

Morre o tenente Márcio Guilherme Balbuena, figura marcante de Piraputanga

Ex-comandante da Polícia Militar de Piraputanga dedicou décadas à segurança e a projetos sociais que deixaram marcas na comunidade

Programação

Feira de Arte e Cultura celebra os 134 anos de Aquidauana neste sábado

Publicidade

Decreto

Saúde manterá atendimento durante ponto facultativo em Aquidauana

ÚLTIMAS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

BR-262

Ponte sobre rio Paraguai tem interdições a partir deste fim de semana

Primeiro bloqueio começa às 17h deste sábado; outras duas interdições estão previstas neste mês

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo