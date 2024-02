Agredida, abusada e queimada pelo padrasto, menina é enterrada em Aquidauana

Jardim News

Tragédia e monstruosidade. São as palavras que marcaram o caso das duas irmãs que foram agredidas, abusadas e queimadas pelo ex padrasto no fim do ano passado em Sidrolândia.



Enquanto a mais nova, de 5 anos, se recupera em casa, a mais velha, de 11 anos, não conseguiu resistir aos graves ferimentos e morreu. Ela foi sepultada e enterrada neste domingo (11) em Aquidauana.



A vítima ficou mais de um mês internada e por conta dos graves ferimentos que sofreu havia passado por diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive, a amputação de alguns membros.



O Caso



A mãe das meninas saiu para trabalhar como de costume e deixou as meninas em casa vendo TV. As duas eram monitoradas a distância pela mulher que, havia instalado um sistema de câmeras de monitoramento na residência.



Contudo, seu ex não aceitava o fim do relacionamento e foi até o imóvel e desligou a energia antes de cometer a série de crimes que chocaram o Estado. Ele abusou, agrediu e depois ateou fogo nas duas meninas e na casa. Na época, ele foi ouvido e depois liberado.



Posteriormente com o avanço das investigações, equipes da polícia foram até a casa do suspeito para prendê-lo, contudo, o homem reagiu atirando contra as equipes. No confronto, ele acabou sendo morto.