Aparição de onça-pintada a 500 metros do centro de Aquidauana alarma moradores

Uma onça-pintada pulou na frente de um veículo na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, a cerca de 500 metros do centro do município de Aquidauana. O fato aconteceu na noite de quarta-feira, dia 7, em um local que fica no começo da Vila Trindade e, a mesma moradora que viu o animal, postou em seu Instagram que ele devorou o seu gatinho.

Juh Mattos postou a notícia no sentido de alertar a população para ter cuidado nos trajetos próximos de onde a onça foi vista. Equipe do Jornal O Pantaneiro esteve na Rua Fernando Lucarelli, na primeira hora desta manhã, e reforçou o alerta, no sentido de prevenir descuidos que possam resultar na mesma tragédia que aconteceu no dia 21 de abril, quando o pantaneiro Jorge Ávalo, o Jorginho, foi devorado por uma onça em pousada localizada na região do Touro Morto.

No momento em que nossa equipe estava no local, outro morador se aproximou e informou que teve um animal de estimação também devorado na semana passada. A população de Aquidauana amanheceu alarmada pela notícia que circula nas redes sociais.

Para dirimir boatos de que não se trata de uma onça, Juh Mattos escreveu: “Gente, eu já vi ela, eu vi que era uma onça pintada e eu não sou leiga, eu conheço a diferença dos bichos, só que eu nunca vi uma onça pintada aqui… o cheiro dela, o barulho dela, é assustador”.

A Polícia Militar Ambiental já foi acionada e uma equipe já está na captura da onça. O alerta é, principalmente, para moradores dos bairros Vila Trindade, Paraíso, Nova Aquidauana e Vila Bancária e centro.

Pela Rua Fernando Lucarelli, local onde a onça pulou na frente do carro, não se leva nem um minuto para chegar até a Rua Pandiá Calógeras, uma das principais ruas do centro de Aquidauana. Isto agrava o problema, na avaliação de moradores do município.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Aquidauana, Humberto Torres, também disse que irá nesta manhã, dia 8, ao local, acompanhado de um biólogo para averiguar a situação e tomar medidas, juntamente com a PMA do município.

O jornal O Pantaneiro acompanha o fato e continuará alertando a população para a proteção da vida das pessoas. Acesse o link da reportagem feita ao vivo: https://www.facebook.com/share/v/1DcYupNG27/

