15 de Agosto de 2025 • 11:27

Celebração

Aquidauana completa 133 anos como polo econômico estratégico do Pantanal de MS

A base econômica de Aquidauana é sustentada por três pilares principais: a pecuária, a agricultura e o setor de serviços

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 06:00

Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Celebrando seus 133 anos de fundação neste 15 de agosto, Aquidauana reafirma sua posição como um dos principais centros econômicos do Pantanal sul-mato-grossense. Com uma vasta área territorial de 16.958 km², o equivalente a 4,76% de todo o estado de Mato Grosso do Sul, o município se destaca por indicadores socioeconômicos que revelam tanto seu crescimento quanto os desafios ainda enfrentados.

Com uma população de 47.878 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, e densidade demográfica de 2,82 habitantes por km², Aquidauana possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado alto, atingindo 0,725 em 2021. O Produto Interno Bruto do município ultrapassou R\$ 1,3 bilhão, com PIB per capita de R\$ 27.229,31, demonstrando solidez na economia local.

A base econômica de Aquidauana é sustentada por três pilares principais: a pecuária, a agricultura e o setor de serviços. O município detém o terceiro maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul, com 496.749 cabeças de gado registradas em 2022. Na agricultura, destacam-se culturas como cana-de-açúcar e milho. Já o setor de serviços, impulsionado especialmente pelo comércio e pelo turismo, representa 58,6% do PIB municipal.

No que diz respeito à infraestrutura, Aquidauana conta com cobertura total de energia elétrica e com 89,5% dos domicílios atendidos por água encanada. A cidade possui 13 estabelecimentos de saúde, sendo sete públicos, o que garante atendimento básico à população, embora haja necessidade de ampliação dos serviços em áreas mais afastadas. A taxa de urbanização, atualmente em 78,1%, está abaixo da média nacional e representa um dos desafios a serem enfrentados nos próximos anos.

Na área da educação, os avanços são significativos. O município alcança uma taxa de escolarização de 97,8% entre crianças de 6 a 14 anos, superando a média estadual e demonstrando o investimento contínuo na formação das futuras gerações.

Para o prefeito Mauro do Atlântico, os dados refletem o momento positivo que vive Aquidauana. “Os números mostram uma cidade em constante desenvolvimento, que mantém suas raízes pantaneiras enquanto avança na modernização de sua economia e serviços”, afirmou.

Com vocação natural para o turismo, a agropecuária e os serviços, Aquidauana segue trilhando um caminho de crescimento sustentável, sendo cada vez mais reconhecida como polo estratégico do Pantanal sul-mato-grossense.

(Fontes: IBGE 2022 e Prefeitura de Aquidauana)

