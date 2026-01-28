Aquidauana pode registrar pancadas de chuva e trovoadas nesta quarta-feira

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (28) indica calor e instabilidade, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, os termômetros devem marcar mínima de 23°C e máxima de 35°C ao longo do dia. O céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite.



O Inmet alerta que as chuvas podem ocorrer de forma pontual e com intensidade variável, característica típica do período, o que exige atenção da população, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e durante deslocamentos.



A orientação é para que moradores acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem cuidados básicos em caso de tempestades, como evitar áreas abertas durante trovoadas e não se abrigar sob árvores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!