28 de Janeiro de 2026 • 10:54

Aquidauana pode registrar pancadas de chuva e trovoadas nesta quarta-feira

Os termômetros devem marcar mínima de 23°C e máxima de 35°C ao longo do dia.

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 07:10

Atualizado em 28/01/2026 às 08:09

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (28) indica calor e instabilidade, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, os termômetros devem marcar mínima de 23°C e máxima de 35°C ao longo do dia. O céu permanece com muitas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, especialmente entre a tarde e a noite.

O Inmet alerta que as chuvas podem ocorrer de forma pontual e com intensidade variável, característica típica do período, o que exige atenção da população, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e durante deslocamentos.

A orientação é para que moradores acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem cuidados básicos em caso de tempestades, como evitar áreas abertas durante trovoadas e não se abrigar sob árvores.

