Aquidauana registra 41ºC antes da chegada da frente fria na quarta-feira

Aquidauana vai registrar máxima de 43ºC / Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana vai registrar temperaturas entre 41°C e 43°C antes da chegada da frente fria que avançará sobre o Mato Grosso do Sul entre quarta e quinta-feira, 28.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para a semana, entre segunda, 25 e terça-feira, 26, indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico. Esta condição meteorológica continuará favorecendo as altas temperaturas.

Para estes dias os valores podem atingir os 41-43°C junto a baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%.

Frente fria

Ainda segundo Cemtec, entre quarta, 27, e quinta-feira, 28, o bloqueio atmosférico deverá ser ‘quebrado’ devido ao avanço de uma frente fria oceânica, que irá favorecer a queda das temperaturas. As temperaturas mínimas oscilam entre 13-16°C, principalmente na região sul do Estado.

Em relação à previsão de chuvas, não se descartam chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São previstas temperaturas mínimas entre 13-18°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 17-21°C e máximas de até 32°C.

Nas regiões norte e bolsão segue previsto altos valores de temperatura, com mínimas entre 22-26°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, mínimas entre 16-21°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.