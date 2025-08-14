Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:03

Aquidauana se prepara para o grande Desfile Cívico dos 133 anos nesta sexta-feira

O evento, que acontece na região central, será marcado por apresentações musicais, fanfarras, desfiles temáticos e demonstrações de civismo e orgulho local

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 16:40

Atualizado em 14/08/2025 às 16:44

Desfile de comemoração dos 132 anos de Aquidauana / Ronald Régis/ Arquivo O Pantaneiro

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a cidade de Aquidauana vai celebrar seus 133 anos de emancipação político-administrativa com um desfile cívico que promete reunir escolas, entidades, forças de segurança e representantes de diversos setores da sociedade. O evento, que acontece na região central, será marcado por apresentações musicais, fanfarras, desfiles temáticos e demonstrações de civismo e orgulho local.

A abertura ficará por conta do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar e do projeto Bombeiros do Amanhã, seguidos pelo SAMU e pela Escola Especializada Mundo Feliz, que também se apresentará com sua banda sob regência do maestro Igor. Em seguida, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento (CMAs) vão levar ao público o encanto e a alegria das crianças que representam o futuro da cidade.

O desfile contará com a participação de diversas bandas escolares, como as do CEJAR, Teodoro Rondon, Domingos Marcos Mihn, Marly Russo, Cândido Mariano, Marechal Deodoro da Fonseca, Dóris Mendes Trindade e Maria Corrêa Dias, que darão o ritmo à festa.

Além das instituições de ensino da rede municipal, estadual e privada, o evento reunirá organizações sociais, projetos comunitários, grupos esportivos, associações culturais e religiosas, bem como a comunidade indígena da Aldeia Colônia Nova. As secretarias municipais também marcarão presença, representando áreas como assistência social, saúde, cultura, meio ambiente, obras e educação.

O encerramento será feito pelas forças de segurança, incluindo Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Polícia Ambiental, 9° Batalhão de Engenharia e Combate e 7° Batalhão da Polícia Militar, demonstrando integração e compromisso com a comunidade.

O desfile dos 133 anos de Aquidauana será mais do que uma comemoração: será um momento de união e demonstração do orgulho aquidauanense, celebrando a história e reforçando o sentimento de pertencimento de todos os cidadãos.

2
Entre em nosso grupo