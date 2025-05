Aquidauana sediará 2ª edição do Pantanal Tech

Juliano Dervalho

A cidade de Aquidauana vai sediar, entre os dias 26 e 29 de junho, a segunda edição do Pantanal Tech MS, considerado o maior evento de tecnologia, inovação e produção sustentável da região. O evento acontecerá na fazenda experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e promete movimentar o setor agroambiental e educacional, além de impulsionar a economia local.

A Prefeitura de Aquidauana é parceira institucional do evento, apoiando a organização e logística, com participação ativa das secretarias municipais. Também está prevista a visita de alunos das redes públicas de ensino ao local do evento.

Nesta segunda-feira (27), a comissão organizadora apresentou a programação oficial do evento no campus da UEMS. A reunião contou com a presença do reitor da universidade, professor doutor Laercio de Carvalho, e do diretor do campus, professor doutor Tiago Pasquetti. O prefeito Mauro do Atlântico participou da apresentação, acompanhado por secretários e representantes do legislativo municipal.

Entre as novidades deste ano, o Pantanal Tech MS terá um dia voltado exclusivamente ao ecoturismo na região do entorno da fazenda, além do encontro das expedições científicas, promovendo a integração entre pesquisa, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

“O Pantanal Tech cresce a cada edição. Nossa expectativa é receber mais de 20 mil visitantes e transformar esse encontro em um marco para o desenvolvimento sustentável do Pantanal. É uma oportunidade para fomentar o turismo, a gastronomia, a hotelaria e, sobretudo, o conhecimento”, destacou o reitor Laercio de Carvalho.

O prefeito Mauro reforçou o compromisso da administração municipal com o sucesso do evento. “O Pantanal Tech já é referência em inovação e agro sustentável. A prefeitura é parceira porque entende o impacto positivo que isso traz para a economia local, para a educação e para o futuro da região pantaneira”, afirmou.

Voltado a produtores rurais, pesquisadores, ambientalistas, empreendedores e estudantes, o Pantanal Tech MS aborda temas como agropecuária sustentável, ecoturismo, economia criativa, serviços ambientais, cultura e educação. A proposta é fortalecer práticas inovadoras, com foco na geração de renda aliada à preservação dos recursos naturais do bioma pantaneiro.

Em sua edição inaugural, realizada em junho de 2024, o evento atraiu mais de 10 mil visitantes, contou com mais de 100 expositores e promoveu conferências, debates e apresentações de 17 vitrines tecnológicas com soluções reais para a produção animal e vegetal – todas com base em pesquisas de campo já aplicáveis.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

