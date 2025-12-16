Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025 • 09:33

Aquidauana terá chuva e trovoadas nesta terça

O céu permanecerá com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 07:10

Atualizado em 16/12/2025 às 07:29

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 20°C e máxima de 31°C nesta terça-feira (16). O céu permanecerá com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As condições de instabilidade são favorecidas pela combinação de calor e umidade, principalmente no período da tarde. O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas no tempo, especialmente em relação a descargas elétricas e chuvas de curta duração.

Leia Também

Aquidauana

Projeto solidário arrecada e distribui cestas natalinas em Aquidauana

