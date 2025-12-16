Aquidauana terá chuva e trovoadas nesta terça

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 20°C e máxima de 31°C nesta terça-feira (16). O céu permanecerá com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



As condições de instabilidade são favorecidas pela combinação de calor e umidade, principalmente no período da tarde. O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas no tempo, especialmente em relação a descargas elétricas e chuvas de curta duração.

