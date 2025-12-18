Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Lise Lima/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (18) indica variação de temperatura e chance de chuva, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem marcar mínima de 23 °C e máxima de 33 °C ao longo do dia.



De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns períodos. As condições são típicas da estação, com aumento da nebulosidade e ocorrências pontuais de precipitação.



A orientação é para que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente quem realiza atividades ao ar livre, já que as chuvas podem ocorrer de forma localizada e rápida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!