Aquidauana terá máxima de 33°C nesta quinta-feira

Além disso, a previsão indica possibilidade de chuva durante a tarde
Lise Lima/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (18) indica variação de temperatura e chance de chuva, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem marcar mínima de 23 °C e máxima de 33 °C ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em alguns períodos. As condições são típicas da estação, com aumento da nebulosidade e ocorrências pontuais de precipitação.
A orientação é para que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente quem realiza atividades ao ar livre, já que as chuvas podem ocorrer de forma localizada e rápida.
