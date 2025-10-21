Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 07:24

Aquidauana terá mínima de 16ºC e máxima de 35ºC nesta terça-feira

Durante a manhã, o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva isolada

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 07:10

Atualizado em 21/10/2025 às 07:12

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (21) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperatura mínima de 16ºC e máxima de 35ºC.

Durante a manhã, o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem registro de precipitações.

O Inmet destaca a variação térmica ao longo do dia, com início mais ameno e elevação significativa das temperaturas no período vespertino.

