Aquidauana terá mínima de 16ºC e máxima de 35ºC nesta terça-feira

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (21) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperatura mínima de 16ºC e máxima de 35ºC.



Durante a manhã, o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem registro de precipitações.



O Inmet destaca a variação térmica ao longo do dia, com início mais ameno e elevação significativa das temperaturas no período vespertino.

