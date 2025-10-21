Aquidauana terá mínima de 16ºC e máxima de 35ºC nesta terça-feira

Durante a manhã, o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva isolada
O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta terça-feira (21) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperatura mínima de 16ºC e máxima de 35ºC.
Durante a manhã, o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem registro de precipitações.
O Inmet destaca a variação térmica ao longo do dia, com início mais ameno e elevação significativa das temperaturas no período vespertino.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Jusitça
MPMS garante readequação do sistema de esgoto e proteção do Rio Formoso em Bonito
Operação do MPMS cumpre mandados em Campo Grande, Terenos e Bonito
MPMS investiga desmatamento e extração ilegal de madeira em Aquidauana
Esporte
Pantanus Futsal e Magnus Futsal abrem os jogos às 19h no Guilherme Maidana
Solidariedade
Prefeitura promove ações em escolas com alegria, integração e sorrisos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS