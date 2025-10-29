Aquidauana terá quarta-feira com clima ameno e possibilidade de chuva isolada

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (29), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas entre 17ºC e 29ºC. O dia deve ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do período.



As condições climáticas seguem influenciadas pela umidade presente na região, o que mantém o céu nublado e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e localizadas. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção nas vias, especialmente em trechos com risco de pista molhada.



O tempo mais ameno e úmido deve se manter nos próximos dias, conforme as projeções meteorológicas.

