29 de Outubro de 2025 • 11:27

Clima

Aquidauana terá quarta-feira com clima ameno e possibilidade de chuva isolada

O dia começou nublado e com vento frio

Da redação

Publicado em 29/10/2025 às 07:10

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (29), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas entre 17ºC e 29ºC. O dia deve ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do período.

As condições climáticas seguem influenciadas pela umidade presente na região, o que mantém o céu nublado e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e localizadas. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção nas vias, especialmente em trechos com risco de pista molhada.

O tempo mais ameno e úmido deve se manter nos próximos dias, conforme as projeções meteorológicas.

Educação

Festival Zoom IFMS prorroga inscrições até 16 de novembro

Evento incentiva produções audiovisuais e fotográficas de estudantes dos cursos técnicos integrados

Polícia

PRF apreende 1,3 tonelada de maconha e recupera caminhonete na BR-060

Carga era transportada por adolescente em uma caminhonete roubada

