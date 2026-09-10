Aquidauana terá quinta-feira de calor e expectativa de chuva

Temperaturas devem variar entre 24°C e 33°C; ventos poderão ser mais fortes ao longo do dia
Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana terá uma quinta-feira (10) de calor, com sol, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura deve variar entre 24°C e 33°C, com sensação térmica chegando a 32°C.
A previsão indica pancadas de chuva durante a manhã, acompanhadas de períodos de sol e possibilidade de trovoadas. À tarde, o tempo fica mais nublado, enquanto a noite deve ter muitas nuvens, mas com tempo firme.
São esperados 2,5 milímetros de chuva, com 63% de probabilidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 54% e 87%.
O vento sopra de norte-noroeste, com velocidade média de 10 quilômetros por hora, mas podendo atingir rajadas de até 48 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h45 e deverá se pôr às 17h36. A lua estará na fase minguante.
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