24 de Setembro de 2025 • 14:34

Tragédia

Avião caiu em área conhecida do Pantanal; veja local aproximado

A aeronave operava em condição regular de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo dados oficiais

Publicado em 24/09/2025 às 10:34

Atualizado em 24/09/2025 às 10:56

A queda de uma aeronave de pequeno porte deixou quatro mortos no Pantanal de Mato Grosso do Sul na tarde de terça-feira (23). O acidente ocorreu em uma área turística de Aquidauana, próximo ao Hotel Recanto Barra Mansa, localizado às margens da rodovia MS-170.

De acordo com informações levantadas, a aeronave era um Cessna 175, fabricado em 1958 e com matrícula nº 3951. O avião tinha capacidade para quatro assentos, com limite de três passageiros, peso máximo de decolagem de 1.066 quilos e estava autorizado apenas para voos visuais diurnos (VFR).

O mapa da região mostra que o ponto aproximado da queda fica a cerca de 181 quilômetros de Campo Grande, capital do estado, em uma área de difícil acesso no Pantanal, próximo ao município de Rio Negro e à região turística de Barranco Alto.

A aeronave operava em condição regular de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo dados oficiais.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas por órgãos competentes.

