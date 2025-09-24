Avião caiu em área conhecida do Pantanal; veja local aproximado

A queda de uma aeronave de pequeno porte deixou quatro mortos no Pantanal de Mato Grosso do Sul na tarde de terça-feira (23). O acidente ocorreu em uma área turística de Aquidauana, próximo ao Hotel Recanto Barra Mansa, localizado às margens da rodovia MS-170. De acordo com informações levantadas, a aeronave era um Cessna 175, fabricado em 1958 e com matrícula nº 3951. O avião tinha capacidade para quatro assentos, com limite de três passageiros, peso máximo de decolagem de 1.066 quilos e estava autorizado apenas para voos visuais diurnos (VFR). O mapa da região mostra que o ponto aproximado da queda fica a cerca de 181 quilômetros de Campo Grande, capital do estado, em uma área de difícil acesso no Pantanal, próximo ao município de Rio Negro e à região turística de Barranco Alto. A aeronave operava em condição regular de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo dados oficiais. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas por órgãos competentes.

