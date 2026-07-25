Cantor Jay leva trajetória iniciada nas praças de Aquidauana ao SBT

À esquerda, Jay na época em que se apresentava nas praças de Aquidauana e Anastácio, em 2022; agora, celebrando a chance de mostrar seu talento no SBT / Montagem/O Pantaneiro/Arquivo pessoal

Quem passou pelas praças de Aquidauana e Anastácio nos últimos anos, provavelmente, já ouviu a voz do cantor Jay. O jovem artista de rua, que conquistou admiradores com apresentações ao ar livre e transformou a música em seu principal sonho, agora dará mais um importante passo na carreira. Neste domingo (26), ele estará no quadro "Show de Calouros", do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

Hoje morando em São Paulo, Jay não esqueceu as raízes. Antes da exibição do programa, o artista gravou um recado especial convidando a população de Aquidauana e Anastácio para acompanhar sua participação e torcer por ele. Para o cantor, representar a cidade onde nasceu e iniciou sua trajetória artística em rede nacional é motivo de orgulho.

A relação de Jay com a música começou ainda na infância, aos sete anos de idade, quando teve os primeiros contatos com a música gospel. Ao longo dos anos, participou de festivais, venceu concursos musicais e chamou a atenção do público pelas apresentações realizadas em praças e espaços públicos de Aquidauana e Anastácio, onde conquistou reconhecimento pelo talento e pela perseverança. A trajetória dele foi contada através de reportagens do site/jornal O Pantaneiro.

Desde então, a carreira ganhou novos caminhos. Radicado em São Paulo, Jay ampliou sua presença nas redes sociais e passou a se destacar, também, como artista de rua, realizando performances caracterizado como personagens marcantes, trabalho que lhe rendeu milhares de seguidores e abriu portas para novas oportunidades.

Agora, o talento que começou nas ruas e praças de Aquidauana chega a um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, levando consigo não apenas o sonho de crescer na música, mas também o nome da cidade onde tudo começou.

A participação de Jay poderá ser acompanhada neste domingo (26), à noite, pelo SBT e também pelas plataformas digitais da emissora.

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