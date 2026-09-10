Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 21 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta quinta-feira (10), 21 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio, outras cidades da região e também são destinados a candidatos PCD (pessoas com deficiência).
Nas vagas locais, há oportunidades para atendente balconista (02), auxiliar de linha de produção (05), carregador e descarregador de caminhões (08), fiscal de balanças (01), mecânico de manutenção de máquina industrial (01), supervisor de alto-forno (01) e trabalhador na floricultura - plantas ornamentais (01).
Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), não há vagas específicas ofertadas nesta quinta-feira.
Já nas vagas regionais, há oportunidades para campeiro na pecuária (02).
De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)
- 02 atendentes balconistas;
- 05 auxiliares de linha de produção;
- 08 carregadores e descarregadores de caminhões;
- 01 fiscal de balanças;
- 01 mecânico de manutenção de máquina industrial;
- 01 supervisor de alto-forno;
- 01 trabalhador na floricultura (plantas ornamentais).
VAGAS PCD:
- Não há.
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
- 02 campeiros - na pecuária.
Santa Terezinha
Evento será realizado nesta quarta-feira; estarão disponíveis produtos que foram confeccionados pelos usuários do serviço
Balanço
Operação Independência contabilizou 33 acidentes entre os dias 04 e 07 de setembro; mais de 7 mil pessoas foram fiscalizadas pelas forças de segurança
Orgulho
Delegação reuniu estudantes de diferentes escolas e conquistou colocações de 1º a 5º lugar; competição foi realizada em Ponta Porã
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS