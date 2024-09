Casal é preso por tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu um casal por tráfico de drogas durante uma abordagem de rotina no bairro Alto, na terça-feira (24). A operação resultou na apreensão de mais de 3 kg de maconha e uma quantidade significativa de pasta base de cocaína.



Conforme o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 17h, quando uma guarnição da PM avistou um veículo VW/Gol em estado de conservação precário, o que motivou a abordagem para fiscalização. Ao ser parado, o condutor, um jovem de 24 anos, demonstrou nervosismo e, questionado pelos policiais, admitiu portar maconha no carro. Além do motorista, sua companheira de 22 anos também estava no veículo.



Durante a busca no interior do carro, a polícia encontrou uma sacola com quatro tabletes de maconha e uma pequena quantidade de pasta base de cocaína. Além disso, foi apreendida uma faca, R$ 738,10 em espécie e uma pochete com documentos e outros pertences.



Após a descoberta dos entorpecentes, o motorista confessou que a droga seria distribuída na região onde mora e indicou à polícia que havia mais drogas em sua residência, localizada na Vila Assuí, em Anastácio. Ao seguir até o local, a equipe policial encontrou mais drogas, incluindo porções de maconha, pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e uma pequena quantia em dinheiro.



A companheira do suspeito também admitiu ter conhecimento das atividades ilícitas do parceiro, afirmando que o acompanhava nas compras de entorpecentes, embora alegasse não participar diretamente das negociações com os usuários.



Diante das evidências, o casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio, junto com os entorpecentes e o veículo apreendido. Após a conferência, o total apreendido foi de 3,014 kg de maconha e 0,107 kg de pasta base de cocaína.



O caso será investigado pela polícia, que também apurou que o condutor já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas em 2021. A mulher, grávida de cinco meses, foi transportada de forma segura para a delegacia. Ambos responderão por tráfico de drogas e outros crimes relacionados ao caso.