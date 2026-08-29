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Conscientização

Corrida inclusiva fecha agenda de aniversário de Aquidauana neste domingo

Promovida pela Associação Pestalozzi, quarta edição da prova terá concentração na sede da instituição; semana foi marcada por série de atividades voltadas à inclusão

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 09:06

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Corrida inclusiva da Pestalozzi terá sua quarta edição neste domingo / Divulgação

A 4ª Corrida Inclusiva será realizada neste domingo (30), em Aquidauana, finalizando a programação comemorativa pelos 134 anos do município, que se estendeu ao longo de todo o mês de agosto. A prova, a partir das 07h, também marca o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla promovida pela Associação Pestalozzi.

A concentração dos participantes será na sede da instituição, na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 315, no bairro Serraria. A atividade tem apoio da Prefeitura de Aquidauana e busca reunir pessoas com e sem deficiência em um momento de esporte, convivência e inclusão.

A corrida representa o ponto alto de uma semana dedicada pela Pestalozzi à conscientização e à valorização das pessoas com deficiência. Com os slogans “Eu penso, eu sinto, eu faço” e “Não ao capacitismo!”, a programação teve início na segunda-feira (24) e reuniu estudantes, profissionais e convidados em diferentes atividades.

Ao longo dos dias, foram realizadas ações internas com os alunos, apresentação do Projeto Papagaio Verdadeiro, Festa das Cores, palestras sobre saúde, torneio de parabadminton e a Corrida Kids.

Mais do que uma sequência de atividades, a iniciativa reforça a atuação da Associação Pestalozzi na promoção da autonomia, dos direitos e da participação das pessoas com deficiência na sociedade. A programação também abre espaço para que a comunidade conheça e participe das ações desenvolvidas pela instituição.

Neste domingo, a Corrida Inclusiva encerra esse calendário especial levando a mensagem da inclusão para as ruas de Aquidauana. Ao mesmo tempo, a prova fecha oficialmente a programação dos 134 anos do município, unindo esporte, cidadania e convivência em uma celebração aberta à comunidade.

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