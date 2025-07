Demonstrando coragem, Padre de Aquidauana acende fogueira de 7 metros em Arraiá

Paróquia de Aquidauana

Em uma celebração marcada por fé, tradição e criatividade, o padre Paulo de Souza, pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Aquidauana, protagonizou um momento inusitado e emocionante durante a tradicional Festa de São Pedro no Distrito de Cipolândia: ele acendeu uma fogueira de impressionantes 7 metros de altura com a ajuda de uma retroescavadeira.

A celebração aconteceu na noite da última sexta-feira (27), reunindo centenas de fiéis na comunidade do distrito. A festividade, que já é uma das mais aguardadas do calendário junino na região, ganhou destaque neste ano pelo tamanho da fogueira e a forma engenhosa com que ela foi acesa.

“É para manter viva a chama da fé e da tradição. esse foi o primeiro ano que participei e fiquei maravilhado com a dedicação do povo”, afirmou o padre Paulo, visivelmente animado com o sucesso da festa. Segundo ele, a ideia de usar a retroescavadeira surgiu da necessidade de garantir segurança durante o acendimento da fogueira, que foi montada com troncos de eucalipto e madeira seca ao longo de duas semanas, com o apoio da comunidade.

Momento simbólico e emocionante

O ponto alto da noite foi quando o padre subiu na cabine da retroescavadeira e, com o braço estendido, usou uma tocha acesa para dar início à queima. A multidão aplaudiu e soltou gritos de alegria quando as chamas começaram a subir, iluminando o céu da cidade.



Tradição, fé e inovação

A festa contou ainda com procissão, seguida da Santa Missa, acendimento da fogueira e após o Arraiá com comidas típicas, barracas de pescaria e um show musical com artistas locais. Reunião fiéis do Indaiá 1 e 3, Sítio Santa Luzia, São Félix e até do município de Corguinho, entre outros.

O uso da retroescavadeira chamou atenção até nas redes sociais, onde vídeos do momento viralizaram. Muitos internautas elogiaram a atitude criativa do padre e o cuidado com a segurança dos participantes.

A Festa de São Pedro em Aquidauana deste ano entrou para a história local não só pelo tamanho da fogueira, de mais de 7 metros de altura, mas pelo espírito comunitário e inovador que guiou sua realização. Um verdadeiro exemplo de como fé e tradição podem se renovar com alegria e responsabilidade.

