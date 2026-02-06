Equipe de judô de Aquidauana disputa torneio de olho no Campeonato Brasileiro Regional

A preparação dos atletas tem contado com o suporte da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Mais de 60 judocas de Aquidauana embarcam no próximo sábado (07) para Campo Verde, onde participarão do Torneio Início de Judô 2026, uma competição classificatória para o Campeonato Brasileiro Regional. O grupo, formado por atletas das categorias Sub-13 até Cadete, representa a academia Top Fight, que inclui em seu quadro alunos dos projetos sociais Bombeiros do Amanhã e Pelotão Esperança.

O Torneio Início, juntamente com o Meeting, servirá como seletiva para a etapa regional do Campeonato Brasileiro de Judô. A preparação dos atletas tem contado com o suporte da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), que garantiu o transporte e o apoio logístico para a participação da delegação.

O sensei Oswaldo Júnior, responsável técnico da equipe, destacou a importância do apoio público para o esporte local. “Sem esse apoio, os alunos não conseguiriam participar desses eventos. Temos o suporte da SEMEL, da Prefeitura e o apoio da Câmara Municipal, o que é fundamental no dia a dia de quem se dedica ao esporte escolar, especialmente, para oportunizar às crianças dos projetos sociais essa vivência”, afirmou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, acompanhou os treinamentos finais dos judocas e reafirmou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento esportivo. “Nosso objetivo é garantir que os nossos jovens atletas tenham condições de competir e evoluir. O prefeito Mauro tem dado esse direcionamento à SEMEL de estarmos incentivando todas as modalidades e a prefeitura se fazendo presente juntos aos atletas. Agradeço também ao apoio da Câmara Municipal ao trabalho da SEMEL e reafirmo que investir no esporte é investir em cidadania, inclusão e no futuro das nossas crianças e jovens”, destacou.

A participação da equipe no torneio representa uma oportunidade de experiência competitiva para atletas que integram programas sociais desenvolvidos em parceria com o Corpo de Bombeiros e o 9º Batalhão de Engenharia e Combate. A expectativa é que os resultados em Campo Verde garantam vagas para a seletiva nacional, projetando o judô de Aquidauana no cenário estadual e regional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!