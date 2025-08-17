Acessibilidade

17 de Agosto de 2025 • 18:51

Buscar

Últimas notícias
X
Festa

ExpoAqui 2025 realiza neste domingo a grande final do rodeio

A final deste domingo encerra a programação do rodeio da ExpoAqui 2025

Da redação

Publicado em 17/08/2025 às 12:00

Atualizado em 17/08/2025 às 16:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/ O Pantaneiro

Chega ao fim neste domingo (17) o rodeio da ExpoAqui 2025, em Aquidauana, um dos momentos mais aguardados da festa agropecuária. Após três dias de montarias, os competidores retornam à arena para a grande final, que definirá o campeão desta edição e a possível vaga na final nacional, em Barretos.

Na abertura do rodeio, realizada na quinta-feira (14), o destaque foi Jean Vitor Nascimento Pedro, de Andradina (SP), que alcançou 88,50 pontos montando o touro Pipoco da Santa Bulls. Ele é um dos nomes fortes que chegam à decisão. Outros destaques foram João Paulo Pereira de Souza, de Castilho (SP), com 87,75 pontos, e Cláudio Eduardo da Costa Gomes, de Presidente Epitácio (SP), que somou 86,75 pontos.

Competidores de Mato Grosso do Sul também se mantêm na disputa. Entre eles, Jean Andrade de Oliveira, de São Gabriel do Oeste, aparece em quarto lugar com 85,00 pontos. Já Maykon Henrique Araújo dos Santos, de Jateí, conquistou a sexta posição, enquanto os sul-mato-grossenses Vinicius Pereira, de Aquidauana, e Weverton Pereira, de Coxim, ocupam as sétima e oitava colocações.

A competição, que tem reunido atletas de diferentes regiões do Brasil, também foi marcada por homenagens. Na noite de abertura, familiares e amigos de Itamar Souza, criador de touros e incentivador do rodeio falecido recentemente, receberam tributo do locutor Cícero de Moura e do público presente na arena.

A final deste domingo encerra a programação do rodeio da ExpoAqui 2025, mantendo viva a tradição do evento como um dos maiores atrativos da festa agropecuária do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• João Bosco e Vinícius encerram a Expoaqui 2025 neste domingo

• Veja as fotos do 3° dia da Expoaqui 2025

• Veja as fotos da abertura do rodeio na Expoaqui 2025

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

Amizade

Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

Infraestrutura

Câmara devolve parte do duodécimo para obra de Salão Social no Parque de Exposições

Beto Pereira anuncia investimentos e destaca importância de Aquidauana

Veja as fotos do desfile do aniversário de Aquidauana

Aquidauana completa 133 anos como polo econômico estratégico do Pantanal de MS

Potência

Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana

Publicidade

Desenvolvimento

Beto Pereira anuncia investimentos e destaca importância de Aquidauana

ÚLTIMAS

Alerta!

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

a vítima foi surpreendida pelos animais um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida

Fatalidade

Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo