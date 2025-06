Não perca o 9º Encontro de Relíquias em Aquidauana

O Pantaneiro

A contagem regressiva já começou! Entre os dias 19 e 22 de junho de 2025, a Avenida Pantaneta, em Aquidauana, volta a ser o ponto de encontro de motores antigos, histórias sobre rodas e, claro, muita música boa. E quem já confirmou presença é a Banda Marasmo, atração que promete sacudir o palco com sua energia e som autoral.



O 9º Encontro de Relíquias já se firmou como um dos eventos mais queridos do calendário cultural e automobilístico do Mato Grosso do Sul, reunindo apaixonados por carros antigos, motos, rock e gastronomia típica. E, se depender da Marasmo, ninguém vai ficar parado.



Com sua mistura de influências clássicas e composições próprias, a banda volta ao evento para mais uma performance que promete ficar na memória. Quem já acompanhou as edições anteriores sabe: o público vibra a cada acorde. Este ano, a expectativa só aumenta.



Além da Marasmo, o encontro vai reforçar a diversidade musical e transformando o evento em um verdadeiro festival a céu aberto. Tudo isso ao som de motores ronronando, cheiros de comida no ar e histórias contadas por cada relíquia exposta.



Se você curte carros antigos, boa música e aquele clima de festa com cara de cidade do interior e coração cosmopolita, marque na agenda: de 19 a 22 de junho, a festa é na Pantaneta!



Prepare a jaqueta, chame os amigos e conte os dias — o Encontro de Relíquias está chegando com tudo!