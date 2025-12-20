Acessibilidade

20 de Dezembro de 2025 • 20:14

Aquidauana

Final da Copa O Pantaneiro acontece neste sábado em Aquidauana

Campo do DEC sediará a grande final entre Flamenguinho Miranda e São José 

Redação

Publicado em 20/12/2025 às 14:53

A grande final da Copa O Pantaneiro de Futebol Veterano será realizada neste sábado (20), no Clube Dissidente Esporte Clube (DEC), em Aquidauana. A competição do Futebol Masters 40 anos chega ao seu momento decisivo após meses de disputas e celebrações que marcaram uma edição especial do torneio.

A Copa O Pantaneiro teve sua abertura no mês de agosto, e a manhã de domingo (31) ficou marcada pelo início oficial do campeonato, reunindo atletas, autoridades e representantes do esporte local. O torneio integrou as comemorações dos 60 anos do jornal O Pantaneiro, veículo que há seis décadas acompanha e registra a história política, social, esportiva e cultural de Aquidauana e da região.

Durante a solenidade de abertura, o jornalista José Lima Neto, diretor do jornal O Pantaneiro, recebeu uma homenagem especial em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a comunicação regional. A condecoração foi entregue pela presidência da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), em um momento de emoção e valorização da memória do esporte e da imprensa local.

Agora, a expectativa se volta para a grande decisão, que acontece às 15h30, com o confronto entre Flamenguinho Miranda e São José. A partida promete fortes emoções e deve reunir torcedores, atletas e famílias no Clube DEC, encerrando a Copa O Pantaneiro com espírito esportivo, confraternização e celebração do futebol veterano em Aquidauana.

