Flamenguinho de Miranda conquista a Copa O Pantaneiro 

Decisão do campeonato realizado em homenagem aos 60 anos do jornal de Aquidauana aconteceu nos pênaltis após final emocionante
A grande final da Copa O Pantaneiro de Futebol Veterano foi marcada por muita emoção e equilíbrio na tarde deste sábado (20), no Clube Dissidente Esporte Clube (DEC), em Aquidauana. Após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o Flamenguinho de Miranda venceu o São José na disputa por pênaltis e ficou com o título da competição.
O confronto, válido pela categoria Futebol Masters 40 anos, reuniu atletas experientes e um grande público, que acompanhou atentamente cada lance da decisão. No tempo normal, as duas equipes alternaram momentos de superioridade, demonstrando qualidade técnica e espírito competitivo. O placar de 2 a 2 refletiu o equilíbrio da partida, levando a decisão para as penalidades máximas.
Na disputa por pênaltis, a tensão tomou conta do DEC. O Flamenguinho manteve a calma nas cobranças, enquanto o São José acabou desperdiçando a última chance: o chute final acertou a trave, selando a conquista do título para a equipe de Miranda e provocando a comemoração da torcida rubro-negra.
A Copa O Pantaneiro teve início no mês de agosto e integrou as comemorações dos 60 anos do jornal O Pantaneiro, que há seis décadas acompanha e registra a história política, social, esportiva e cultural de Aquidauana e região. A abertura oficial ocorreu no domingo (31), reunindo atletas, autoridades e representantes do esporte local.
Durante a solenidade de abertura, o jornalista José Lima Neto, diretor do jornal O Pantaneiro, foi homenageado pela presidência da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a comunicação regional.
Com a final decidida nos pênaltis, a Copa O Pantaneiro foi encerrada com clima de confraternização, emoção e valorização do futebol veterano, consagrando o Flamenguinho de Miranda como campeão de uma edição histórica do torneio.
