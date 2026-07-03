Governador Eduardo Riedel é homenageado na abertura do Pantanal Tech 2026

O Pantaneiro

A abertura oficial do Pantanal Tech 2026 foi marcada por uma homenagem especial ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Embora seu aniversário seja celebrado no próximo dia 5 de julho, as comemorações começaram antecipadamente durante a solenidade, realizada nesta sexta-feira (3).

Ao lado de autoridades, lideranças e do público presente, o governador, acompanhado de sua esposa Monica Riedel, foi surpreendido com um bolo de aniversário e recebeu uma calorosa homenagem. Os participantes cantaram "Parabéns a Você", transformando a cerimônia em um momento de descontração e celebração.

Sorridente, Eduardo Riedel agradeceu a homenagem e, em seu pronunciamento, voltou a destacar a importância do Pantanal Tech para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O governador parabenizou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) pela realização de mais uma edição do evento e ressaltou o crescimento alcançado ao longo dos últimos anos.

"O Pantanal Tech demonstra a capacidade da UEMS de reunir conhecimento, inovação, produção e sustentabilidade em um único espaço. O que nasceu com uma ideia durante um show se concretizou e cresce a cada edição, fortalecendo o papel da universidade no desenvolvimento do nosso Estado", destacou.

Riedel também enfatizou a importância da parceria entre o Governo do Estado, as instituições de ensino, o setor produtivo e a comunidade científica para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região pantaneira.

Realizado pela UEMS, o Pantanal Tech reúne pesquisadores, estudantes, produtores rurais, empreendedores, instituições públicas e privadas para discutir soluções inovadoras voltadas ao agronegócio, à conservação ambiental, ao turismo e ao desenvolvimento regional. A edição de 2026 reforça a consolidação do evento como um dos principais espaços de integração entre ciência, tecnologia e produção sustentável em Mato Grosso do Sul.

Entre debates e anúncios voltados ao futuro do Pantanal, a homenagem ao governador trouxe um momento de descontração que marcou a abertura oficial do evento e antecipou as comemorações pelo aniversário de Eduardo Riedel.

