Veja as vagas

Há 29 vagas de emprego em Aquidauana e região nesta quarta-feira (28), com destaque para 4 oportunidades para servente de pedreiro.

As vagas são oferecidas pela Casa do Trabalhador e são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h, e informações podem ser esclarecidas pelo telefone: 3241-5652.

Confira as oportunidades:

01 Açougueiro

01 Ajudante de açougueiro

02 Ajudante de obras

01 Auxiliar de funerária

02 Auxiliar de limpeza

02 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico de autos

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

02 Motorista de ônibus rodoviário

01 Operador de caixa

01 Pedreiro

04 Servente de pedreiro

01 Supervisor administrativo

01 Trabalhador na floricultura (cultivo de mudas)

VAGAS PCD:

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Camareira de hotel

01 Cozinheiro geral

01 Peão de pecuária

02 Trabalhador de pecuária polivalente

02 Viveirista florestal