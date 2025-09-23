Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 23:10

LUTO

Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Marcelo Pantaneiro, como era mais conhecido, era um verdadeiro apaixonado pela região.

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 21:40

Atualizado em 23/09/2025 às 21:55

Foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto que faleceu na queda de um avião no Pantanal, nas proximidades de Aquidauana (MS).

Marcelo era figura conhecida e querida na cidade. Natural de São Paulo, ele era paixonado pela região pantaneira, ele costumava sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

• Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

Na cidade, Marcelo era facilmente reconhecido: circulava com frequência de bicicleta, sempre com seu característico chapéu de palha. Também era visto com regularidade se exercitando na Lagoa Comprida, um de seus locais favoritos.

A comunidade de Aquidauana está em luto pela perda do piloto, que deixou sua marca não apenas na aviação local, mas também no coração de quem conviveu com ele. Marcelo Pantaneiro deixa dois filhos.

Aos familiares e amigos, O Pantaneiro presta nossa solidariedade neste momento de tristeza e dor.

