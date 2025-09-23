Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Marcelo Pantaneiro, como era mais conhecido, era um verdadeiro apaixonado pela região.
Redes Sociais
Foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto que faleceu na queda de um avião no Pantanal, nas proximidades de Aquidauana (MS).
Marcelo era figura conhecida e querida na cidade. Natural de São Paulo, ele era paixonado pela região pantaneira, ele costumava sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.
Na cidade, Marcelo era facilmente reconhecido: circulava com frequência de bicicleta, sempre com seu característico chapéu de palha. Também era visto com regularidade se exercitando na Lagoa Comprida, um de seus locais favoritos.
A comunidade de Aquidauana está em luto pela perda do piloto, que deixou sua marca não apenas na aviação local, mas também no coração de quem conviveu com ele. Marcelo Pantaneiro deixa dois filhos.
Aos familiares e amigos, O Pantaneiro presta nossa solidariedade neste momento de tristeza e dor.
Destino adequado
A ação contemplou o recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros itens que não fazem parte da coleta regular de lixo
Esporte
Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias
Trânsito
Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS