Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto que faleceu na queda de um avião no Pantanal, nas proximidades de Aquidauana (MS).

Marcelo era figura conhecida e querida na cidade. Natural de São Paulo, ele era paixonado pela região pantaneira, ele costumava sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.