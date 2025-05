Jornal O Pantaneiro recebe Moção de Congratulações pelos seus 60 anos

Vereadores da Câmara Municipal de Aquidauana aprovaram por unanimidade a Moção de Congratulações proposta por Nilson Pontim e Renato Bossay / Ademar Cardoso / O Pantaneiro

O Jornal O Pantaneiro continua recebendo homenagens pelos seus 60 anos de criação, em 5 de maio de 1965. Na noite da última terça-feira (06), Câmara Municipal entregou Moção de Congratulações aprovada por unanimidades por todos os vereadores.

O professor José Lima Neto, diretor-proprietário, esteve no plenário pessoalmente para receber a Moção das mãos dos vereadores proponentes: Nilson Pontin e Renato Bossay. Ele esteve acompanhado dos filhos, Rhobson Tavares Lima e Aretheia Tavares Lima Pelicione.

“Uma moção de aplausos à família do jornal Pantaneiro, meus vizinhos, vizinhos de casa, vizinhos de empresa, através do Lima Neto, onde participei do momento, em comemoração aos 60 anos do jornal Pantaneiro, em Aquidauana”, justificou Pontin.

O vereador valorizou o acervo histórico das edições antigas, observando que “vou fazer 30 anos em Aquidauana e tem muita coisa que eu ainda não conheço da história. E tive o prazer ontem, através do jornal O Pantaneiro, de edições antigas, e ali também mostrando várias obras construídas desde o seu início, como a igreja, por exemplo”.

Por fim, Nilson Pontin, atestou a idoneidade da família Lima em Aquidauana: “a gente sabe do seu passado, da sua forma de agir, e só tem elogios a fazer pelo trabalho de vocês.” Ainda na Tribuna, fez o seguinte pronunciamento, abaixo, na íntegra.

“Encaminho uma moção de congratulações ao jornal O Pantaneiro, na pessoa do Sr. José Lima Neto, Sr. Rhobson Tavares de Lima, Arethéia Tavares de Lima Pellicioni, e Vladimir Tavares de Lima, precursor, idealista e familiares, pelo aniversário dos 60 anos do empreendimento. Em 1975, sob a direção do professor José Lima Neto, o jornal passou a ser parte da Organização Pantaneira de Serviços Gráficos Limitada.

A partir desse momento, iniciou-se um ciclo de modernização, a impressão passou a ser sistema offset, a redação se equipou com máquinas de escrever IBM 82C, uma revolução à época, superando inúmeras dificuldades, implantou-se laboratório próprio e máquinas modernas, permitindo ao jornal trilhar o caminho da inovação e independência produtiva.

Hoje, o Pantaneiro acompanha as transformações digitais, com laboratório atualizado, internet, computadores, câmeras digitais e impressoras próprias, além da atuação relevante também no universo online. Semanalmente, orgulha-se de levar aos leitores três cadernos com capas coloridas, oferecidos tanto em banca quanto por assinaturas regionais e nacionais, destacando-se como um dos poucos semanários do Estado com circulação impressa ainda apreciada e comercializada com êxito.

Por trás desse êxito, está a dedicação incontestável dos colaboradores, repórteres, editores, diagramadores, gráficos e distribuidores que juntos asseguram a qualidade, relevância e abrangência do conteúdo, retratando com responsabilidade a sensibilidade às narrativas do Pantanal. Sem esses profissionais, nada do que o jornal O Pantaneiro representa hoje, seria possível. São seis décadas de histórias, compromisso e superação, mantendo viva a missão de informar, representar e fortalecer o tecido cultural da nossa região.

Que esta data seja celebrada não apenas como uma vitória institucional, mas como símbolo da força coletiva e do talento sul-matogrossense. Ao jornal O Pantaneiro, nossos mais sinceros cumprimentos, reconhecendo sua inestimável contribuição à sociedade, à cultura e ao jornalismo do interior do Estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns pelos 60 anos de existência e que venham muitos outros anos de sucesso e serviço exemplar à comunidade.

Essa é uma moção de reconhecimento pelo trabalho do jornal O Pantaneiro, que eu e o vereador Renato tivemos o orgulho de apresentar neste momento de celebração dos 60 anos do jornal. Obrigado.”