Leiteiro flagra luzes misteriosas no céu em fazenda de Aquidauana

Os pontos eram luminosos / Arquivo Pessoal

O leiteiro Tito Frederico Alves Souza, 26 anos, ficou impressionado após flagrar diversos pontos de luz no céu na madrugada deste sábado (7), em uma fazenda na Zona Rural de Aquidauana.

Ele disse ao site O Pantaneiro, que levantou para tirar leite das vacas e foi ver como estava o tempo, se deparando com uma fileira de luzes no céu.

“Elas se movimentavam bem devagar. Levantei 2h30 porque mexo com vacas leiteiras. Olhei para cia quando voltei para ver como estava o tempo. Vi tempo normal e vi as luzes. Na foto pegou uns 15 pontos de luz, mas tinha mais, tinha umas 30. Peguei celular para tirar foto. Fiquei observando. Elas se afastaram, foi cada uma para um lado. Foi se afastando e se misturou com resto das outras no céu. Essa luz era bem chamativa. Fiquei dez minutos observando”, disse o leiteiro.