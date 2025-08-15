Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

Crianças e adultos de 84 entidades e instituições inscritas desfilaram / (Foto Toninho Welton)

Em sua fala, o prefeito Mauro do Atlântico expressou um sentimento de “gratidão e o senso de responsabilidade” com a cidade. Ele destacou que a celebração é o “resultado do trabalho em equipe”, agradecendo a presença da população no desfile e nos eventos da exposição. O prefeito afirmou que sua gestão tem se concentrado no que é essencial – saúde, limpeza urbana e educação – e está empenhada em buscar mais recursos por meio de parcerias com senadores e deputados federais para investir em turismo e qualidade de vida.

O desfile em comemoração aos 133 anos de Aquidauana, realizado neste sábado, 15 de agosto, se transformou em um momento de união e demonstração de força política regional. O prefeito Mauro do Atlântico atuou como anfitrião e recebeu, além de importantes figuras do cenário estadual, prefeitos de municípios vizinhos que vieram prestigiar a data e reafirmar a importância do trabalho em conjunto para o desenvolvimento regional.

Prefeito de Nioaque, André Guimarães, esteve no desfile cívico-militar de Aquidauana/MS (Foto Daivid Wesley/O Pantaneiro)

A união regional foi evidenciada pela presença dos prefeitos de Nioaque e Miranda. André Guimarães, prefeito de Nioaque, trouxe o carinho da população de seu município e destacou a relevância de Aquidauana como uma grande referência regional, principalmente na área da saúde. Ele parabenizou o prefeito Mauro por dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, Odilon Ribeiro, e desejou “muito sucesso, muita prosperidade e muita paz” para a "princesinha do Pantanal".

Da mesma forma, o prefeito de Miranda, Fábio Santos Florença, prestigiou o evento e parabenizou a cidade. Ele ressaltou que as administrações de Aquidauana têm fortalecido e ajudado a população com muita infraestrutura, desejando um feliz aniversário a todos.

prefeto Fábio Florença (centro), de Miranda, cumprimentou, pessoalmente, o prefeito Mauro do Atlântico (Foto Toninho Welton)

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, também marcou presença e expressou sua alegria em ver a cidade em progresso. Ele parabenizou a gestão atual de Mauro do Atlântico por sua responsabilidade e por receber diversas autoridades, o que, em sua visão, mostra “a força da Aquidauana, o progresso, o desenvolvimento [...] no caminho certo”. Odilon finalizou sua fala com um desejo de muita alegria e progresso para a cidade que, segundo ele, merece cada vez mais.

O vice-prefeito de Aquidauana, Murilo Acosta Silva, também participou das comemorações e parabenizou toda a população pela data especial. “É motivo de muito orgulho para a gente viver aqui”, disse, afirmando que ele e o prefeito Mauro estão trabalhando para o progresso e a prosperidade da cidade. O vice-prefeito ressaltou que seu gabinete está à disposição da população e que a gestão propôs uma parceria com os cidadãos para trabalharem juntos pelo futuro de Aquidauana.

