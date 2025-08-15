Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 20:47

Buscar

Últimas notícias
X
Amizade

Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

Gestores municípios vizinhos apresentam felicitações e demonstram união para desenvolver a região

Ademar Cardoso

Publicado em 15/08/2025 às 17:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crianças e adultos de 84 entidades e instituições inscritas desfilaram / (Foto Toninho Welton)

O desfile em comemoração aos 133 anos de Aquidauana, realizado neste sábado, 15 de agosto, se transformou em um momento de união e demonstração de força política regional. O prefeito Mauro do Atlântico atuou como anfitrião e recebeu, além de importantes figuras do cenário estadual, prefeitos de municípios vizinhos que vieram prestigiar a data e reafirmar a importância do trabalho em conjunto para o desenvolvimento regional.

Em sua fala, o prefeito Mauro do Atlântico expressou um sentimento de “gratidão e o senso de responsabilidade” com a cidade. Ele destacou que a celebração é o “resultado do trabalho em equipe”, agradecendo a presença da população no desfile e nos eventos da exposição. O prefeito afirmou que sua gestão tem se concentrado no que é essencial – saúde, limpeza urbana e educação – e está empenhada em buscar mais recursos por meio de parcerias com senadores e deputados federais para investir em turismo e qualidade de vida.

Leia Também

• Senador celebra 133 anos de Aquidauana e anuncia recursos para obras

• Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

• Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana
Prefeito de Nioaque, André Guimarães, esteve no desfile cívico-militar de Aquidauana/MS (Foto Daivid Wesley/O Pantaneiro)

A união regional foi evidenciada pela presença dos prefeitos de Nioaque e Miranda. André Guimarães, prefeito de Nioaque, trouxe o carinho da população de seu município e destacou a relevância de Aquidauana como uma grande referência regional, principalmente na área da saúde. Ele parabenizou o prefeito Mauro por dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, Odilon Ribeiro, e desejou “muito sucesso, muita prosperidade e muita paz” para a "princesinha do Pantanal".

Da mesma forma, o prefeito de Miranda, Fábio Santos Florença, prestigiou o evento e parabenizou a cidade. Ele ressaltou que as administrações de Aquidauana têm fortalecido e ajudado a população com muita infraestrutura, desejando um feliz aniversário a todos.

prefeto Fábio Florença (centro), de Miranda, cumprimentou, pessoalmente, o prefeito Mauro do Atlântico (Foto Toninho Welton)

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, também marcou presença e expressou sua alegria em ver a cidade em progresso. Ele parabenizou a gestão atual de Mauro do Atlântico por sua responsabilidade e por receber diversas autoridades, o que, em sua visão, mostra “a força da Aquidauana, o progresso, o desenvolvimento [...] no caminho certo”. Odilon finalizou sua fala com um desejo de muita alegria e progresso para a cidade que, segundo ele, merece cada vez mais.

O vice-prefeito de Aquidauana, Murilo Acosta Silva, também participou das comemorações e parabenizou toda a população pela data especial. “É motivo de muito orgulho para a gente viver aqui”, disse, afirmando que ele e o prefeito Mauro estão trabalhando para o progresso e a prosperidade da cidade. O vice-prefeito ressaltou que seu gabinete está à disposição da população e que a gestão propôs uma parceria com os cidadãos para trabalharem juntos pelo futuro de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Celebração

Aquidauana completa 133 anos como polo econômico estratégico do Pantanal de MS

Eventos

Aquidauana se prepara para o grande Desfile Cívico dos 133 anos nesta sexta-feira

Aquidauana

Studio de Dança Mayara Martins reinaugura em novo endereço e consolida referência em MS

Novo espaço é moderno, amplo, climatizado e atende melhor às demandas dos alunos em Aquidauana

Saúde

ESF Isaura Baes promove ações de saúde e prevenção em Aquidauana

Publicidade

Desenvolvimento 

O povo quer saber! O que será construído no local onde era Churrascaria O Laçador

ÚLTIMAS

Eventos

Zé Henrique & Gabriel se apresentam hoje na ExpoAqui 2025 em Aquidauana

O show, com entrada gratuita, acontece no Parque de Exposições de Aquidauana

Policial

Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

O suspeito já possuía antecedentes por crimes patrimoniais, incluindo prisão recente por roubo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo