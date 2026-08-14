Morre o tenente Márcio Guilherme Balbuena, figura marcante de Piraputanga

Morreu nesta sexta-feira (14), aos 66 anos, o tenente Márcio Guilherme Balbuena, morador do distrito de Piraputanga, em Aquidauana. Ele deixa esposa, filhos e uma trajetória marcada por décadas de dedicação à Polícia Militar e à comunidade. Segundo relatos de amigos, Márcio enfrentava problemas de saúde relacionados ao lúpus nos últimos tempos. A doença é uma condição autoimune que pode afetar diferentes órgãos e apresentar períodos de maior ou menor atividade, mas até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa do falecimento.

Márcio iniciou a carreira militar em abril de 1981 e construiu uma história de mais de quatro décadas de serviços prestados à região. Em Piraputanga, esteve à frente do 1º Grupamento da Polícia Militar entre 2005 e 2011, período em que desenvolveu iniciativas que ultrapassaram as atividades tradicionais de segurança pública.

Entre os projetos que marcaram sua passagem pelo comando está a Corrida Pedestre Tiradentes, competição de cross country com percurso de 10 quilômetros. Criada em 2007 por iniciativa do então comandante, a prova chegou a alcançar dimensão nacional e se tornou um dos eventos lembrados pela comunidade.

A atuação de Márcio também esteve ligada à educação e à inclusão social. Em parceria com os Correios, participou da criação do projeto “Informática para Todos”, que oferecia gratuitamente aulas de informática aos jovens de Piraputanga aos sábados. O programa formou milhares de alunos e levou oportunidades de aprendizado e inclusão digital à comunidade.

Outro trabalho de destaque foi sua participação no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), voltado à orientação de crianças e adolescentes sobre os riscos relacionados às drogas e à violência.

Durante sua trajetória, o policial também participou de iniciativas para ampliar o acesso à internet no município por meio de rádio, em parceria com a Farol BR, além de contribuir para a recuperação do prédio que abrigava a vila militar do distrito.

Reconhecimento pela trajetória

A atuação de Márcio Guilherme Balbuena também foi reconhecida dentro da própria Polícia Militar. Em 2011, após três décadas de serviço, ele recebeu homenagem por sua dedicação ao 7º Batalhão da PM.

Em 2014, foi promovido, por ato de bravura, à graduação de Subtenente PM, conforme decreto publicado pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Posteriormente, Márcio continuou ligado à corporação. Documentos oficiais registram sua atuação no 1º GPM de Piraputanga e, em 2021, sua transferência para o Comando-Geral da PMMS. Em 2022, seu nome também aparece em publicação oficial relacionada à carreira na Polícia Militar.

Além da carreira militar, Márcio manteve forte vínculo com Piraputanga. Também atuou como comandante da Brigada de Incêndio Florestal dos distritos e acompanhava atividades de aventura realizadas na região, como trilhas e rapel, ajudando na segurança de turistas.

Uma vida dedicada à comunidade

A trajetória do tenente Márcio foi marcada pela proximidade com os moradores e pela participação em ações que buscavam melhorar a qualidade de vida da população. Para além da farda, ficou conhecido pelo envolvimento com projetos voltados à educação, ao esporte, à prevenção e à segurança.

Em uma homenagem feita pela família por ocasião de sua promoção, a esposa Clarice Pereira Balbuena e o filho Maycon Gabriel Pereira Balbuena destacaram a dedicação de Márcio à carreira militar, lembrando os anos de trabalho, as dificuldades enfrentadas e também as alegrias vividas ao longo de sua trajetória.

A morte do tenente deixa uma lacuna entre familiares, amigos, colegas de farda e moradores de Piraputanga, comunidade onde construiu parte importante de sua história.

Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de pesar pela perda de Márcio Guilherme Balbuena e o reconhecimento por uma vida marcada pelo serviço à comunidade.