Motorista de Montana atola em obra de empresa terceirizada

Na tarde de ontem, um incidente inusitado chamou a atenção dos moradores da Vila Paraíso, em Aquidauana. O motorista de um Chevrolet Montana, que trafegava pelo cruzamento das Ruas Dari Barcelos e Giovani Toscano de Brito, encontrou-se em uma situação delicada ao atolar a roda traseira de seu veículo em uma obra realizada por uma empresa terceirizada que presta serviços à Sanesul.

O fato ocorreu por volta das 15h, quando o motorista tentava cruzar o mencionado cruzamento. A obra em questão estava em andamento, e o piso irregular, devido às escavações e preparações, levou à dificuldade enfrentada pelo condutor da Montana.

Rapidamente, outro motorista que passava pelo local com uma camionete ofereceu ajuda. Com o auxílio do veículo maior, a equipe conseguiu remover a Montana.