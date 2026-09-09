Mulher é presa por maus-tratos a filhote de cachorro em Aquidauana

Mulher foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (09), após ser apontada como autora de agressões contra uma filhote de cachorro em Aquidauana. O caso ganhou grande repercussão depois que um vídeo da violência começou a circular nas redes sociais na noite desta terça-feira (08).

Nas imagens, a mulher aparece arremessando a cachorrinha e, em seguida, chutando o animal na Praça dos Estudantes, no Centro da cidade. Durante a agressão, ela ainda grita: “vai, chama o delegado pra pagar seu veterinário”.

A repercussão do vídeo provocou mobilização para localizar a suspeita. Desde o início da manhã desta quarta-feira, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) e da Polícia Civil realizaram buscas até encontrá-la. A mulher, de 30 anos, foi localizada na Rua dos Ferroviários e encaminhada para a delegacia, onde foi apresentada para os procedimentos relacionados ao flagrante.

A prisão foi confirmada pela delegada Tatiana Zyngier e Silva, titular da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, que está responsável pelo plantão em Aquidauana nesta quarta-feira.

Durante a ação, os agentes também resgataram a cachorrinha, uma Shih-tzu, que recebeu atendimento veterinário. Em um vídeo divulgado após a prisão, Tatiana aparece segurando a filhote no colo e tranquiliza a população sobre o estado do animal.

“Logo cedo, chegaram várias denúncias de maus-tratos desse cachorrinho, eu acredito que todo mundo já tenha visto o vídeo que está circulando, todos muito preocupados. Então, eu estou com ela aqui no colo para dizer que ela está bem, a indivídua que cometeu os fatos está devidamente presa em flagrante. E, para tranquilizar todo mundo, essa bonequinha aqui vai para casa comigo, eu vou solicitar a guarda dela e ela nunca mais vai sofrer nenhum tipo de abuso”.

Delegada Tatiana Zyngier e Silva em vídeo com a filhote, no qual disse que vai solicitar a guarda dela - Reprodução

A Polícia Civil reforçou, ainda, que maus-tratos contra animais constituem crime e destacou a importância de que situações dessa natureza sejam comunicadas às autoridades, permitindo uma resposta rápida e a adoção das providências cabíveis. A mulher permanece à disposição da Justiça.

