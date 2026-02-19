O Boticário inaugura primeiro Espaço da Beleza do MS em Aquidauana

Assessoria de comunicação

O Boticário acaba de elevar o padrão da experiência de beleza no Mato Grosso do Sul. A cidade de Aquidauana foi a escolhida para receber o primeiro Espaço da Beleza do estado, um ambiente privativo e sofisticado dentro da loja da Rua Manoel Antônio Paes de Barros, projetado para oferecer consultoria especializada e serviços de autocuidado, realizados através de agendamento, que vão muito além da compra convencional. A grande inauguração será realizada nesta sexta-feira (20), a partir das 08 horas da manhã.

O novo conceito convida o cliente a mergulhar no universo da marca através de três frentes: o Studio Make B. (maquiagem), a Rotina Botik (skincare) e as Combinações de Tratamentos Match (saúde capilar). Em um ambiente que une design sofisticado e acolhimento, o atendimento é personalizado por consultores especialistas. O grande diferencial é o modelo de agendamento com reversão, no qual o valor investido no serviço é totalmente convertido em produtos, com agendamentos disponíveis, clicando aqui.

A experiência no Studio Make B. inclui escolher a make desejada entre as opções disponíveis, enquanto o cliente é orientado por consultores treinados. O agendamento no valor de R$139,90 dá acesso a produtos com a tecnologia dermomake Make B. e é integralmente revertido em produtos a escolha.

Outra opção é a Rotina Botik por R$120, valor que também é convertido em compras de qualquer item disponível na loja. A estação contempla uma consultoria para montar uma rotina skincare personalizada com o benefício de descobrir qual é o tipo de pele, conhecer a rotina mais indicada, receber uma limpeza no rosto, entender os processos de aplicação dos produtos Botik e ainda aproveitar uma massagem facial relaxante.

O Espaço da Beleza conta ainda com o atendimento exclusivo de cuidado capilar Combinação de Tratamento Match. Por meio de uma análise realizada por especialistas é possível conferir a rotina ideal para os cabelos. Essa avaliação é realizada com a Tricoscopia, um mapeamento digital dos danos do fio e necessidades do couro cabeludo. A partir daí, é feito um passo a passo do tratamento aplicando os produtos da rotina indicada. A experiência custa R$ 179,90, com 100% do valor revertido em qualquer produto O Boticário.

Lojas renovadas

Para receber o Espaço da Beleza, a loja O Boticário de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, foi completamente remodelada conforme novo padrão da marca. Mais moderno e interativo, o ambiente prima por uma experiência sensorial única, além de um portfólio completo de fragrâncias, cuidados pessoais e maquiagem. As revitalizações permitem oferecer um conceito de compra mais ágil, intuitivo, prático e moderno de acordo com as preferências de cada consumidor.

Quem assina os investimentos em Aquidauana, é o grupo Valebrum, franqueado o Boticário em Mato Grosso do Sul. Presente nas cidades de Campo Grande, incluindo lojas de varejo e Espaços do Revendedor Grupo Boticário. Com atuação regional que se estende a Corumbá, Miranda, Aquidauana e Sidrolândia.

Serviço

O Boticário Aquidauana - Espaço da Beleza

Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 509. Centro.

Siga: @boticario_aquidauana

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário.A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros*foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possuio maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos –e não realizar testes em animais.

