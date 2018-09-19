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Sustentabilidade

Grupo Boticário seleciona projeto de conservação da Serra da Bodoquena

Centro-Oeste receberá apoio de R$ 1 milhão para projetos ambientais

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/09/2018 às 09:07

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A relação dos trabalhos aprovados no primeiro edital de 2018 foi divulgada recentemente pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, mantenedora do projeto que prevê R$ 4,3 milhões destinados a 21 projetos e programas distribuídos em 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Na região Centro-Oeste, três propostas receberão, juntas, R$ 1 milhão. Entre elas, está um projeto de conservação da Serra da Bodoquena.

A Fundação Neotrópica do Brasil realiza em Mato Grosso do Sul o programa “Observatório Serra da Bodoquena - Ampliando as ações de conservação e políticas ambientais no planalto da Bodoquena”. A iniciativa busca a formação de uma rede integrada de entidades para acompanhar, informar e divulgar sobre atividades de grande impacto ambiental na região, auxiliando nos processos de tomada de decisão relacionados à gestão ambiental da área.

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Para conferir a lista completa dos projetos que iniciam no segundo semestre deste ano, acesse o link.

Sobre a Fundação Grupo Boticário

A Fundação Grupo Boticário é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial. A Fundação Grupo Boticário apoia ações de conservação da natureza em todo o Brasil, totalizando mais de 1.500 iniciativas apoiadas financeiramente.

Protege 11 mil hectares de Mata Atlântica e Cerrado, por meio da criação e manutenção de duas reservas naturais. Atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e nas políticas públicas, além de contribuir para que a natureza sirva de inspiração ou seja parte da solução para diversos problemas da sociedade. Também promove ações de mobilização, sensibilização e comunicação inovadoras, que aproximam a natureza do cotidiano das pessoas.

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