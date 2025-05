O Pantaneiro celebra 60 anos de história e compromisso com Aquidauana e o Pantanal

Jornal O Pantaneiro ontem e hoje com a missão de informar a população de Aquidauana e região / Reprodução

O Jornal O Pantaneiro celebra um marco histórico, nesta segunda-feira, dia 5 de maio: 60 anos de fundação. Em comemoração à data, a equipe preparou eventos especiais, resgatando memórias e reafirmando o compromisso com a informação de qualidade, o registro da história local e a valorização das raízes pantaneiras. Ao longo da semana, conteúdos comemorativos estarão disponíveis também no site O Pantaneiro, como depoimentos de apoiadores e leitores.

Fundado logo após o Golpe Militar de 1964, o jornal nasceu da coragem e da visão de três amigos: o odontólogo Oscar de Barros Filho, o jurista Augusto Alves Correa e o gráfico Aldo Royg. Em 1975, o projeto ganhou força com a chegada do professor e sindicalista José Lima Neto, que fixou moradia em Aquidauana e, ao lado dos fundadores, consolidou o veículo como voz do cidadão pantaneiro — um legado hoje mantido por seus filhos.

O Pantaneiro acompanhou as grandes transformações do País e da região. Passou da era do chumbo à era digital, tornando-se um portal online em 2003. Atualmente, é o site jornalístico mais acessado da região, com média de 50 mil acessos diários. O compromisso com o jornalismo sério, imparcial e independente segue sendo o norte, como desejava seu fundador Oscar de Barros. “Queríamos um jornal que representasse a verdade do nosso povo”, relembrou em entrevista publicada por ocasião do aniversário do veículo informativo em 2020.

Leitores fiéis reforçam essa missão. Um exemplo é a Jandira Trindade, de 90 anos, para quem o veículo informativo é motivo de orgulho.

O jornal também foi testemunha de grandes marcos históricos, como a divisão do antigo Estado do Mato Grosso, que resultou na criação de Mato Grosso do Sul. “O maior acontecimento que eu tenha vivido foi a festa do povo na rua, cheio de esperança para os próximos anos”, relembra José Lima.

Mais do que uma publicação, O Pantaneiro se tornou parte da identidade de Aquidauana. Seu compromisso ultrapassa a notícia: o jornal preserva a memória coletiva, valoriza a cultura local e acompanha de perto as transformações da cidade e da região pantaneira.

No próximo fim de semana, os leitores vão receber uma edição especial de 60 anos como agradecimento ao povo de Aquidauana e à região do Pantanal. “Sem o apoio dos nossos leitores, não teríamos chegado até aqui”, destaca a equipe editorial. “Seguiremos firmes, com ética e paixão pelo jornalismo, por muitos e muitos anos”.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!