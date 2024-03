Onda de calor: Aquidauana enfrentará 40°C nos próximos dias

Calor em Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana e outras do estado do Mato Grosso do Sul estão entre os municípios atingidos pela chegada da terceira onda de calor do ano ao Brasil. Além do MS, algumas cidades das regiões Sul e do estado de SP registrarão as maiores temperaturas neste período.



Confira como serão as temperaturas para Aquidauana nos próximos dias de acordo com o site Climatempo:



12/03 - mínima 25°C e máxima 36°C

13/03 - mínima 24°C e máxima 37°C

14/03 - mínima 26°C e máxima 37°C

15/03 - mínima 26°C e máxima 36°C

16/03 - mínima 26°C e máxima 40°C

17/03 - mínima 26°C e máxima 41°C

18/03 - mínima 25°C e máxima 41°C







Cuidados essenciais durante dias de calor intenso



Com a iminente chegada da terceira onda de calor, é importante estar ciente dos cuidados necessários para lidar com dias de calor intenso. Mantenha-se hidratado, evitando a exposição prolongada ao sol entre as 10h e as 16h. Busque abrigo em locais com sombra, use roupas leves e frescas e aplique protetor solar regularmente. Esteja atento aos sinais de exaustão e insolação, como tonturas e náuseas, e busque assistência médica se necessário. Essas precauções garantem um aproveitamento mais seguro e confortável dos dias quentes.