Pantanal Tech MS começa nesta quinta-feira em Aquidauana

Álvaro Rezende/ Governo de MS

Aquidauana sedia, a partir desta quinta-feira (26), o Pantanal Tech MS 2025. O evento, promovido pelo Governo do Estado por meio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), segue até domingo (29) na unidade universitária da UEMS no município. A programação inclui atividades voltadas ao agronegócio sustentável, inovação tecnológica e conservação do bioma pantaneiro.



A abertura oficial está marcada para 9h30, com a presença de autoridades estaduais, representantes de instituições parceiras e produtores locais. O governador Eduardo Riedel também participará da solenidade.



Com estimativa de público superior a 20 mil pessoas, o evento reúne palestras, oficinas, painéis temáticos, feiras, apresentações culturais, encontros acadêmicos e vitrines tecnológicas. A proposta é promover o diálogo entre sociedade, produtores e academia, com foco na produção sustentável no Pantanal.



Entre os destaques da programação estão conferências sobre temas como inovação, sustentabilidade ambiental, manejo de áreas úmidas, produção animal e mercado de carbono. A Arena Paxixi e o Pavilhão Buriti serão os principais espaços de debates e demonstrações.



As vitrines tecnológicas ocuparão diversas áreas do campus da UEMS, com demonstrações práticas sobre pecuária de baixo impacto, controle biológico, sistemas de integração, manejo do solo e água, e biotecnologia. As visitações serão nos seguintes horários: dia 26, das 13h às 16h; dia 27, das 8h às 11h e das 13h às 16h; e dia 28, das 8h às 11h.



O Pavilhão Buriti também recebe o Painel Pecuária, com dinâmicas práticas, tecnologias aplicadas à nutrição e gestão de rebanhos, certificação e rastreabilidade. O espaço contará com "Conversas de Cocho", mesas redondas e o "Beef-Papo".



Durante o evento ocorre o "I Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech MS e IX Workshop das Pós-Graduações em Zootecnia e Ciência Animal de MS", que visa integrar o setor produtivo e a academia, com apresentações de pôsteres e debates sobre áreas como aquicultura, direito agrário, ciência florestal e economia rural.



No domingo (29), as atividades se voltam à cultura e ao meio ambiente. A programação prevê contemplação da natureza, turismo de aventura e degustação da culinária local na região do Paxixi.



Serviço

Evento: Pantanal Tech MS 2025

Data: 26 a 29 de junho de 2025

Local: Unidade da UEMS em Aquidauana

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.pantanaltechms.com.br

