Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 22:48

Buscar

Últimas notícias
X
Ajuda

Paróquia Imaculada Conceição acolhe famílias afetadas pela cheia do Rio Aquidauana

A comunidade também está sendo mobilizada para colaborar com doações de alimentos, como pães, bolos, tortas, suco e café, que podem ser entregues na Casa dos Padres

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 16:00

Atualizado em 05/02/2026 às 16:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Paróquia Imaculada Conceição

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição está acolhendo famílias atingidas pelo aumento do nível do Rio Aquidauana. A iniciativa ocorre no Salão Paroquial e é resultado de uma parceria com a Prefeitura Municipal, com o objetivo de oferecer amparo, cuidado e apoio às pessoas impactadas pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.

De acordo com a nota pública divulgada pela paróquia, o acolhimento busca garantir um espaço seguro às famílias que precisaram deixar suas residências em razão dos alagamentos. Além do abrigo, está sendo organizada para a manhã desta quinta-feira (6) a oferta de um café da manhã para as famílias acolhidas.

A comunidade também está sendo mobilizada para colaborar com doações de alimentos, como pães, bolos, tortas, suco e café, que podem ser entregues na Casa dos Padres. Voluntários que desejarem auxiliar nos serviços prestados no local também estão sendo recebidos.

Além do apoio material, a paróquia pede, de forma especial, orações pelas famílias atingidas e por todas as pessoas que enfrentam dificuldades causadas pelas chuvas. Em mensagem final, os Missionários Redentoristas reforçam o pedido de proteção e fortalecimento a todos, por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Leia Também

• Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

• Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana

• Chuva intensa atinge Aquidauana e Piraputanga; distrito registra mais de 100mm em 24h

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Chuvas

Prefeitura desloca três famílias preventivamente em área de risco em Aquidauana

Chuvas

Defesa Civil mantém Aquidauana em prontidão diante da elevação do Rio Aquidauana

Atenção

Rio Aquidauana se aproxima da cota de alerta após chuvas intensas

Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

Chuva deve persistir nesta terça-feira em Aquidauana

Chuva intensa atinge Aquidauana e Piraputanga; distrito registra mais de 100mm em 24h

Chuvas

Queda de árvores bloqueia rodovias em Aquidauana e Anastácio durante a madrugada

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Esporte

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em Ladário

O atendimento foi realizado pela Rádio Patrulha durante a madrugada de segunda-feira (2)

Polícia

PM conduz suspeito de furto de fios à delegacia em Ladário

Ocorrência foi registrada na terça-feira (3)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo