Paróquia Imaculada Conceição acolhe famílias afetadas pela cheia do Rio Aquidauana

Paróquia Imaculada Conceição

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição está acolhendo famílias atingidas pelo aumento do nível do Rio Aquidauana. A iniciativa ocorre no Salão Paroquial e é resultado de uma parceria com a Prefeitura Municipal, com o objetivo de oferecer amparo, cuidado e apoio às pessoas impactadas pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.



De acordo com a nota pública divulgada pela paróquia, o acolhimento busca garantir um espaço seguro às famílias que precisaram deixar suas residências em razão dos alagamentos. Além do abrigo, está sendo organizada para a manhã desta quinta-feira (6) a oferta de um café da manhã para as famílias acolhidas.



A comunidade também está sendo mobilizada para colaborar com doações de alimentos, como pães, bolos, tortas, suco e café, que podem ser entregues na Casa dos Padres. Voluntários que desejarem auxiliar nos serviços prestados no local também estão sendo recebidos.



Além do apoio material, a paróquia pede, de forma especial, orações pelas famílias atingidas e por todas as pessoas que enfrentam dificuldades causadas pelas chuvas. Em mensagem final, os Missionários Redentoristas reforçam o pedido de proteção e fortalecimento a todos, por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição.