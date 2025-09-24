Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:19

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

Arquiteto chinês, documentarista e cineasta são as vítimas e estavam envolvidas em projeto audiovisual no Pantanal

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 05:13

Atualizado em 24/09/2025 às 08:22

As quatro vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na noite de terça-feira (23), na fazenda Barra Mansa, região do Pantanal de Aquidauana (MS), foram oficialmente identificadas. As autoridades confirmaram que todos os ocupantes da aeronave — um avião modelo Cessna de pequeno porte — morreram no impacto. O grupo estaria na região para realizar filmagens e captação de imagens com fins documentais e artísticos.

A identificação do piloto já havia sido noticiada pelo O Pantaneiro logo após a queda do aviaõ. Conheça agora os passageiros que estavam na aeronave:

Kongjian Yu

Natural da China, Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles. Yu estava no Brasil para uma visita à região do Pantanal com fins de pesquisa e documentação visual.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era cineasta e documentarista brasileiro, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

Rubens Crispim Jr.

Documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr. era uma figura reconhecida no cenário audiovisual brasileiro. Nascido e residente em São Paulo, Rubens era formado em Artes Plásticas pela ECA-USP (2002). Sua carreira teve destaque logo em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Com passagem por produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa, Rubens também fundou a produtora Poseídos, atuante há quase 20 anos no mercado.

Investigação em andamento

Segundo testemunhas e os primeiros relatos técnicos, o piloto pode ter tentado uma arremetida — manobra de segurança para abortar o pouso —, mas a aeronave perdeu altitude e colidiu com o solo, provocando uma explosão. A área de difícil acesso exigiu esforço das equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana e da Dracco (Delegacia de Repressão a Crimes de Fronteira), que chegaram ao local durante a madrugada.

