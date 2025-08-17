Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 01:28

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

Último competidor a se apresentar na arena, João Paulo fez jus à expectativa e protagonizou uma montaria impecável e garantiu sua participação no Rodeio de Barretos (SP)

Redação

Publicado em 17/08/2025 às 23:34

Atualizado em 17/08/2025 às 23:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Chegou ao fim neste domingo (17) o rodeio da ExpoAqui 2025, e o título de campeão ficou com João Paulo Pereira de Souza, de Castilho (SP). Último competidor a se apresentar na arena, João Paulo fez jus à expectativa e protagonizou uma montaria impecável, garantindo sua participação em Barretos, uma das competições mais esperadas todos os anos.

Com nervos de aço e técnica apurada, João Paulo montou o touro Pipoco e alcançou 333,50 pontos, consagrando-se líder absoluto da etapa. A montaria levantou o público presente, que lotou as arquibancadas na noite de encerramento da festa agropecuária.

Ao longo dos três dias de competição, João Paulo já vinha se destacando. Na final, porém, mostrou por que é um dos nomes mais respeitados do circuito nacional e, com o desempenho decisivo, garantiu não apenas o título da ExpoAqui 2025, mas também uma vaga na disputa de Barretos, considerada a “Copa do Mundo do Rodeio”.

“É uma emoção muito grande. Me preparei o ano inteiro pra esse momento, e graças a Deus, deu tudo certo. Quero dedicar essa vitória à minha família, aos meus parceiros de estrada e a todos que acreditam no meu trabalho”, disse o campeão, emocionado, logo após deixar a arena.

O pódio ficou completo com seguintes competidores:

  • Fabrício Gomes, de Cuiabá Paulista (SP) - 325,50 pontos
  • Jean Vitor Nascimento Pedro, de Andradina (SP) - 255,00 pontos
  • Geocler da Luz Cardoso, de Glória de Dourados (MS) - 175,00
  • Luender Inácio de Souza, de Pedro Gomes (MS) - 172,50

A ExpoAqui 2025 se consolida mais uma vez como vitrine do talento e da paixão pelo rodeio no Brasil, encerrando sua programação com emoção, homenagens e, acima de tudo, a celebração da cultura pantaneira.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Expoaqui 2025

Câmara de Aquidauana promete apoio em obra do salão social do Sindicato Rural

Expoaqui 2025

Mauro do Atlântico destaca empenho de Mara Caseiro por Aquidauana

Parceria

Mara Caseiro Elogia Expoaqui 2025 e anuncia R$ 100 mil para a saúde de Aquidauana

Confira algumas fotos da segunda noite da Expoaqui 2025

ExpoAqui 2025 consagra peão Jean Vitor Nascimento e homenageia Itamar

Zé Henrique & Gabriel se apresentam hoje na ExpoAqui 2025 em Aquidauana

Meteorologia

Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

Publicidade

Amizade

Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

ÚLTIMAS

Alerta!

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

a vítima foi surpreendida pelos animais um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida

Fatalidade

Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo