Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

Chegou ao fim neste domingo (17) o rodeio da ExpoAqui 2025, e o título de campeão ficou com João Paulo Pereira de Souza, de Castilho (SP). Último competidor a se apresentar na arena, João Paulo fez jus à expectativa e protagonizou uma montaria impecável, garantindo sua participação em Barretos, uma das competições mais esperadas todos os anos.

Com nervos de aço e técnica apurada, João Paulo montou o touro Pipoco e alcançou 333,50 pontos, consagrando-se líder absoluto da etapa. A montaria levantou o público presente, que lotou as arquibancadas na noite de encerramento da festa agropecuária.

Ao longo dos três dias de competição, João Paulo já vinha se destacando. Na final, porém, mostrou por que é um dos nomes mais respeitados do circuito nacional e, com o desempenho decisivo, garantiu não apenas o título da ExpoAqui 2025, mas também uma vaga na disputa de Barretos, considerada a “Copa do Mundo do Rodeio”.

“É uma emoção muito grande. Me preparei o ano inteiro pra esse momento, e graças a Deus, deu tudo certo. Quero dedicar essa vitória à minha família, aos meus parceiros de estrada e a todos que acreditam no meu trabalho”, disse o campeão, emocionado, logo após deixar a arena.

O pódio ficou completo com seguintes competidores:

Fabrício Gomes, de Cuiabá Paulista (SP) - 325,50 pontos

Jean Vitor Nascimento Pedro, de Andradina (SP) - 255,00 pontos

Geocler da Luz Cardoso, de Glória de Dourados (MS) - 175,00

Luender Inácio de Souza, de Pedro Gomes (MS) - 172,50

A ExpoAqui 2025 se consolida mais uma vez como vitrine do talento e da paixão pelo rodeio no Brasil, encerrando sua programação com emoção, homenagens e, acima de tudo, a celebração da cultura pantaneira.