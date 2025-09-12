Pescador atingido por ferrão de peixe no rio Aquidauana passa por cirurgia

Após horas de apreensão e espera por atendimento, o pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos, finalmente passou por cirurgia no braço atingido por um ferrão de peixe da espécie Pintado. O acidente aconteceu na última quarta-feira (10), durante uma pescaria no Rio Aquidauana, na região de Camisão, distrito de Aquidauana (MS), onde ele reside e costuma pescar.

Segundo informações da família, a cirurgia foi realizada com sucesso e Erasmo segue agora em fase de recuperação na Santa Casa, em Campo Grande. O procedimento era considerado relevante devido ao risco de complicações, como infecção grave ou até a perda do membro, já que o ferimento foi profundo e atingiu uma área sensível do braço.

O filho do pescador, Kauan Nantes Portilho, de 18 anos, que acompanha o pai desde o acidente, relatou alívio com a realização da cirurgia. “Graças a Deus a operação foi feita. Agora é acompanhar a recuperação e torcer para que volte logo para casa”, disse.

O caso ganhou atenção já que Erasmo precisou ser transferido em vaga zero para Campo Grande e enfrentou espera pela cirurgia. Durante esse período, ele permaneceu internado com o braço imobilizado e sob risco de agravamento do quadro.

Agora, com o procedimento concluído, a expectativa da família é de que Erasmo tenha uma boa recuperação e possa voltar para o distrito de Camisão, em Aquidauana.

A situação também reforça o alerta sobre os riscos envolvidos em atividades de pesca, especialmente quando se trata de espécies com ferrões ou espinhos perigosos. Especialistas recomendam o uso de equipamentos de proteção e cuidado redobrado no momento de manusear os peixes, mesmo aos mais experientes.