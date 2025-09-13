Pescador atingido por ferrão de pintado em Aquidauana passa bem após cirurgia

Erasmo após a cirurgia na Santa Casa / Você Repórter

Erasmo passou por cirurgia na Santa Casa de Campo Grande e segundo familiares informaram ao jornal O Pantaneiro , ele está bem.

O pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos, passa bem após a cirurgia para retirada de um ferrão do peixe da espécie Pintado, do braço dele.

O filho do pescador, Kauan Nantes Portilho, de 18 anos, agradeceu o suporte prestado pela reportagem sobre o caso. "Muito obrigado pelo apoio que vocês deram. Estamos gratos pela ajuda. Só agradeço a vocês por estar aqui nos ajudando e ajudar mais pessoas através disso".

O que aconteceu

Na última quarta-feira (10), por volta das 19h, Erasmo foi atingido no braço pelo ferrão de um peixe da espécie pintado, durante a retirada do animal do anzol, na região de Camisão, distrito de Aquidauana.



Segundo relato do filho, o acidente aconteceu quando o pai entrou no rio para retirar o peixe. “Meu pai foi pescar e, ao entrar no rio para tirar o pintado do anzol, o peixe deu uma rabanada e o ferrão atingiu o braço dele”, contou.



Transferência



Erasmo foi levado inicialmente ao Hospital Regional de Aquidauana, de onde foi transferido em vaga zero para Campo Grande.





Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!