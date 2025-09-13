Acessibilidade

13 de Setembro de 2025 • 11:19

Susto

Pescador atingido por ferrão de pintado em Aquidauana passa bem após cirurgia

Erasmo entrou no rio na região de Camisão para tirar o peixe, quando o ferrão entrou no braço dele

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 07:27

Atualizado em 13/09/2025 às 08:49

Erasmo após a cirurgia na Santa Casa / Você Repórter

O pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos, passa bem após a cirurgia para retirada de um ferrão do peixe da espécie Pintado, do braço dele.

Erasmo passou por cirurgia na Santa Casa de Campo Grande e segundo familiares informaram ao jornal O Pantaneiro, ele está bem.

O filho do pescador, Kauan Nantes Portilho, de 18 anos, agradeceu o suporte prestado pela reportagem sobre o caso. "Muito obrigado pelo apoio que vocês deram. Estamos gratos pela ajuda. Só agradeço a vocês por estar aqui nos ajudando e ajudar mais pessoas através disso".

Ferrão retirado do braço de Erasmo

O que aconteceu

Na última quarta-feira (10), por volta das 19h, Erasmo foi atingido no braço pelo ferrão de um peixe da espécie pintado, durante a retirada do animal do anzol, na região de Camisão, distrito de Aquidauana.

Segundo relato do filho, o acidente aconteceu quando o pai entrou no rio para retirar o peixe. “Meu pai foi pescar e, ao entrar no rio para tirar o pintado do anzol, o peixe deu uma rabanada e o ferrão atingiu o braço dele”, contou.

Transferência

Erasmo foi levado inicialmente ao Hospital Regional de Aquidauana, de onde foi transferido em vaga zero para Campo Grande.

Deixe a sua opinião

